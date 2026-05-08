„Wir wollen noch zweimal so viele Punkte wie möglich holen" Tabellensechster gastiert bei heimstarkem Gegner – Gastgeber kämpfen um wichtige Punkte von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Am 29. Spieltag der Oberliga Niedersachsen reist der SV Meppen II zum FC Verden 04. Während die Gäste ihre starke Saison erfolgreich abschließen wollen, benötigt Verden im engen Tabellenmittelfeld weiterhin Punkte, um sich endgültig von den unteren Regionen abzusetzen.

Der FC Verden 04 geht als Tabellenelfter mit 35 Punkten in die Partie und bewegt sich weiterhin in einem Bereich, in dem jeder Punkt Bedeutung besitzt. Der SV Meppen II reist hingegen als Sechster mit 44 Zählern an und zählt zu den positiven Überraschungen der Saison. Die Gäste können mit einem erfolgreichen Saisonabschluss ihre Position im oberen Tabellenfeld weiter festigen.

Meppen mit Rückenwind nach deutlichem Sieg Die Mannschaft von Trainer Carsten Stammermann reist mit viel Selbstvertrauen nach Verden. Am vergangenen Spieltag überzeugte Meppen II mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen den TuS Bersenbrück und präsentierte sich dabei offensiv äußerst effizient. Stammermann blickt dennoch mit Respekt auf die kommende Aufgabe: „Wir wollen noch zweimal so viele Punkte wie möglich holen. In Verden wird es schwer, sie sind sehr heimstark und benötigen jeden Punkt im Abstiegskampf.“