Am 29. Spieltag der Oberliga Niedersachsen reist der SV Meppen II zum FC Verden 04. Während die Gäste ihre starke Saison erfolgreich abschließen wollen, benötigt Verden im engen Tabellenmittelfeld weiterhin Punkte, um sich endgültig von den unteren Regionen abzusetzen.
Der FC Verden 04 geht als Tabellenelfter mit 35 Punkten in die Partie und bewegt sich weiterhin in einem Bereich, in dem jeder Punkt Bedeutung besitzt. Der SV Meppen II reist hingegen als Sechster mit 44 Zählern an und zählt zu den positiven Überraschungen der Saison.
Die Gäste können mit einem erfolgreichen Saisonabschluss ihre Position im oberen Tabellenfeld weiter festigen.
Die Mannschaft von Trainer Carsten Stammermann reist mit viel Selbstvertrauen nach Verden. Am vergangenen Spieltag überzeugte Meppen II mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen den TuS Bersenbrück und präsentierte sich dabei offensiv äußerst effizient.
Stammermann blickt dennoch mit Respekt auf die kommende Aufgabe: „Wir wollen noch zweimal so viele Punkte wie möglich holen. In Verden wird es schwer, sie sind sehr heimstark und benötigen jeden Punkt im Abstiegskampf.“
Der FC Verden 04 trennte sich zuletzt mit 1:1 vom TSV Wetschen und sammelte damit einen weiteren wichtigen Zähler. Vor allem im eigenen Stadion tritt die Mannschaft regelmäßig stabil auf und konnte dort mehrfach favorisierte Gegner vor Probleme stellen.
Gerade die Heimstärke sieht auch Stammermann als entscheidenden Faktor: „Mit der Leistung vom vergangenen Wochenende haben wir gute Chancen, dort zu bestehen.“
Das erste Saisonduell endete mit einem 1:1-Unentschieden. Muja brachte Meppen II damals in Führung, ehe Reiners kurz vor Schluss den Ausgleich für Verden erzielte.
Auch im Rückspiel deutet vieles auf eine enge Begegnung hin.
Für beide Mannschaften besitzt die Partie unterschiedliche Bedeutung. Während Meppen II seine starke Saison bestätigen möchte, kämpft Verden weiter um Planungssicherheit im unteren Tabellenbereich.
Die Voraussetzungen sprechen für ein intensives Spiel, in dem insbesondere die Balance zwischen Offensive und defensiver Stabilität entscheidend sein dürfte.