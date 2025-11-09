"Wir wollen noch unter die Top Fünf“

Trainer Buthmann: „Müssen gegen den Ball wahnsinnig diszipliniert agieren“

Zur sportlichen Zielsetzung sagte Dennis Buthmann aus dem Trainerteam des PSV: „Holstein hat eine enorme individuelle Qualität und hervorragende Athletik. Wir dürfen uns mit Ball nicht viele Fehler erlauben und müssen gegen den Ball wahnsinnig diszipliniert agieren, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Spiel offen gestalten können.“

Kapitän Barendt bleibt optimistisch

Auch PSV-Kapitän Timo Barendt, der zusammen mit Fyn Claasen in seine siebte Saison beim Tabellendritten der Vorsaison geht und damit zu den dienstältesten Spielern gehört, bleibt trotz der momentanen Durststrecke weiter zuversichtlich.