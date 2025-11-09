 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Auf die Elf von PSV-Coach Dennis Buthmann (PSV Neumünster) wartet eine schwere Aufgabe zum Rückrundenstart.
Auf die Elf von PSV-Coach Dennis Buthmann (PSV Neumünster) wartet eine schwere Aufgabe zum Rückrundenstart. – Foto: Olaf Wegerich

"Wir wollen noch unter die Top Fünf“

Kann PSV Neumünster gegen Tabellenzweiten Holstein Kiel II punkten?

Verlinkte Inhalte

OL Schleswig-Holstein
Holstein Kiel U23 II
Todesfelde
Ka´kirchen
1. FC Phönix II

Am ersten Rückrundenspieltag der Flens-Oberliga wartet auf den PSV Neumünster am kommenden Sonntag um 14.00 Uhr im Heimspiel gegen Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II eine knifflige Aufgabe. Nach fünf Niederlagen in Folge ist die Mannschaft vom Trainerduo Nils Voß und Dennis Buthmann erst einmal auf den 8. Platz abgerutscht. Holstein Kiel II hatte es am letzten Wochenende beim 2:2 daheim gegen den TuS Rotenhof verpasst, den Abstand auf Spitzenreiter SV Todesfelde weiter zu verkürzen, und kam erst durch zwei späte Treffer zum Punktgewinn. Somit hat die Mannschaft von Trainer Willi Weiße weiterhin vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SV Todesfelde, der gegen den SV Eichede beim 1:1 ebenfalls nur remis spielte.

Heute, 14:00 Uhr
Polizei SV Union Neumünster
Polizei SV Union NeumünsterPSV Neumüns.
Holstein Kiel U23
Holstein Kiel U23Holstein Kiel U23 II
14:00

Trainer Buthmann: „Müssen gegen den Ball wahnsinnig diszipliniert agieren“

Zur sportlichen Zielsetzung sagte Dennis Buthmann aus dem Trainerteam des PSV: „Holstein hat eine enorme individuelle Qualität und hervorragende Athletik. Wir dürfen uns mit Ball nicht viele Fehler erlauben und müssen gegen den Ball wahnsinnig diszipliniert agieren, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Spiel offen gestalten können.“

Kapitän Barendt bleibt optimistisch

Auch PSV-Kapitän Timo Barendt, der zusammen mit Fyn Claasen in seine siebte Saison beim Tabellendritten der Vorsaison geht und damit zu den dienstältesten Spielern gehört, bleibt trotz der momentanen Durststrecke weiter zuversichtlich.

Timo Barendt (PSV Neumünster).
Timo Barendt (PSV Neumünster). – Foto: Ismail Yesilyurt

„Wir schauen, was noch möglich ist. Natürlich wollen wir gewinnen und das Ergebnis aus dem Hinspiel wieder gutmachen. Wir wollen noch unter die Top Fünf kommen, und nicht nur für unsere Fans ist es wichtig, dass wir vor dem VfR die Nummer eins in der Stadt sind und bleiben.“

Beim PSV ist lediglich Grady Zinkondo angeschlagen.

Aufrufe: 09.11.2025, 00:03 Uhr
Olaf WegerichAutor