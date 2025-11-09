Am ersten Rückrundenspieltag der Flens-Oberliga wartet auf den PSV Neumünster am kommenden Sonntag um 14.00 Uhr im Heimspiel gegen Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II eine knifflige Aufgabe. Nach fünf Niederlagen in Folge ist die Mannschaft vom Trainerduo Nils Voß und Dennis Buthmann erst einmal auf den 8. Platz abgerutscht. Holstein Kiel II hatte es am letzten Wochenende beim 2:2 daheim gegen den TuS Rotenhof verpasst, den Abstand auf Spitzenreiter SV Todesfelde weiter zu verkürzen, und kam erst durch zwei späte Treffer zum Punktgewinn. Somit hat die Mannschaft von Trainer Willi Weiße weiterhin vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SV Todesfelde, der gegen den SV Eichede beim 1:1 ebenfalls nur remis spielte.
Zur sportlichen Zielsetzung sagte Dennis Buthmann aus dem Trainerteam des PSV: „Holstein hat eine enorme individuelle Qualität und hervorragende Athletik. Wir dürfen uns mit Ball nicht viele Fehler erlauben und müssen gegen den Ball wahnsinnig diszipliniert agieren, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Spiel offen gestalten können.“
Auch PSV-Kapitän Timo Barendt, der zusammen mit Fyn Claasen in seine siebte Saison beim Tabellendritten der Vorsaison geht und damit zu den dienstältesten Spielern gehört, bleibt trotz der momentanen Durststrecke weiter zuversichtlich.
„Wir schauen, was noch möglich ist. Natürlich wollen wir gewinnen und das Ergebnis aus dem Hinspiel wieder gutmachen. Wir wollen noch unter die Top Fünf kommen, und nicht nur für unsere Fans ist es wichtig, dass wir vor dem VfR die Nummer eins in der Stadt sind und bleiben.“
Beim PSV ist lediglich Grady Zinkondo angeschlagen.