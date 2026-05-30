– Foto: Instagram VfL Wahrenholz

Der VfL Wahrenholz geht mit einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage in das letzte Heimspiel der Saison. Gegen den seit elf Partien sieglosen FC Brome 1919 soll der nächste Erfolg folgen. Doch Trainer Marcel Neumann erwartet trotz der unterschiedlichen Ausgangslage ein umkämpftes Derby.

Während für viele Mannschaften die Saison bereits langsam ausklingt, hat der VfL Wahrenholz vor dem letzten Heimspiel noch klare Ziele.

Die Rahmenbedingungen rund um die Partie sind allerdings ungewöhnlich. „Letztes Heimspiel dieser Saison, unglücklicherweise am Schützenfestwochenende“, sagt Trainer Marcel Neumann. „Das wird bei uns immer ein bisschen größer gefeiert, dementsprechend gibt es natürlich bessere Zeitpunkte, um sein letztes Heimspiel zu spielen.“

Der Verein hatte offenbar frühzeitig versucht, eine andere Lösung zu finden. „Wir hatten eigentlich schon vor drei, vier Monaten bei Brome angefragt und vier Ausweichdaten genannt. Leider wurde alles verneint. Dementsprechend müssen wir ran und wir nehmen es so, wie es kommt.“

Auch personell bleiben vor dem Spiel noch einige Fragezeichen. „Personell kann ich dir jetzt relativ wenig sagen, was ich da letztendlich zur Verfügung habe“, erklärt Neumann. „Sicher ist, dass Simon Janetzko zurückkommt und dass hinter Merlin Hanse ein Fragezeichen steht. Alles andere werden wir sehen.“

An der Herangehensweise ändert das nichts. Die Zielsetzung ist eindeutig. „Wie werden wir das Spiel angehen? So wie jedes Heimspiel. Natürlich wollen wir die drei Punkte haben.“

Für den Trainer geht es dabei nicht nur um den Sieg am Sonntag, sondern auch um die Entwicklung seiner Mannschaft. „Ich sage es meinen Jungs immer wieder: Wir haben noch Ziele. Wir wollen noch klettern in der Tabelle. Wir wollen uns weiter verbessern. So werden wir das Spiel auch angehen.“

Die Gäste reisen dagegen mit einer langen Durststrecke an. Der FC Brome 1919 wartet seit elf Spielen auf einen Erfolg und verlor zuletzt zuhause mit 0:2 gegen den SV Reislingen-Neuhaus. In einer lange offenen Partie sorgte Niklas Spahn kurz vor der Pause für die Führung der Gäste und traf in der 80. Minute auch zum Endstand.

Der VfL sammelte dagegen zuletzt erneut einen Punkt. Beim 1:1 bei Lupo Martini Wolfsburg II brachte Marlon Hanse die Wahrenholzer kurz nach Wiederbeginn in Führung. Erst zwölf Minuten vor dem Ende gelang Giovanni-Massimiliano Schettino der Ausgleich für die Wolfsburger.

Trotz der unterschiedlichen Formkurven rechnet Neumann nicht mit einer einfachen Aufgabe. „Ich erwarte einen sehr tiefstehenden Gegner, der durch Konter Nadelstiche setzen möchte und vielleicht so zum Torerfolg kommen möchte.“

Auch die aktuelle Situation des Gegners dürfe nicht täuschen. „Ich glaube nicht, dass das größte Selbstvertrauen bei Brome ist.“ Gleichzeitig verweist der Trainer auf die besondere Brisanz der Begegnung. „Dennoch ist es natürlich auch eine Art Derby. Aufgrund der letzten Jahre ist da schon eine Rivalität entstanden.“

Genau deshalb erwartet Neumann eine intensive Partie. „Brome wird schon griffig sein in den Zweikämpfen. Wird uns ärgern wollen. Wird uns das Leben so schwer wie möglich machen wollen.“

Dass der VfL die Favoritenrolle innehat, zeigt auch ein Blick auf das Hinspiel. Damals gewann Wahrenholz in Brome deutlich mit 6:1. Marlon Hanse erzielte dabei bereits vor der Pause einen Hattrick. Norman Balke erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 4:0, ehe Johann Staak für die Gastgeber verkürzte. Marten Richter und Phil Taylor Borchert sorgten anschließend für den Endstand.

Von einem Selbstläufer will Neumann dennoch nichts wissen. „Diese Spiele sind nie einfach zu spielen, wenn sich ein Gegner tief hinten reinstellt.“

Der Wunsch des Trainers für den Sonntagnachmittag ist deshalb klar formuliert: „Dennoch werden wir alles versuchen, um die drei Punkte zu Hause zu lassen und vielleicht einen persönlichen Abschluss mit unseren Heimfans zu feiern.“