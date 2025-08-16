„Wir wollen noch eine Woche auf Platz 1 verbringen“

Wendessen-Trainer Pascal Gos ordnet die Ausgangslage nüchtern ein: „Wenn man letztes Jahr auf die Tabelle geguckt hat, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass wir Favorit sind. Aber wir haben nur einen Punkt gegen Salzdahlum geholt. Dieses Jahr haben sie erneut stark angefangen. Wir unterschätzen Salzdahlum nicht.“

Personell muss Wendessen am Sonntag improvisieren. Lediglich 13 Spieler stehen im Aufgebot. Für den Coach aber kein Grund, die Marschroute zu ändern: „Wir spielen zu Hause. Wir spielen auf Sieg. Ganz klar, wir wollen im Idealfall noch eine weitere Woche auf Platz 1 verbringen.“ Dabei setzt er auf die Mentalität seiner Mannschaft: „Die 13, die da sind, das sind Soldaten. Die brennen, die sind heiß. Dann ist es auch völlig egal, ob man mit 13 oder 18 zum Spieltag fährt.“

Salzdahlum reist dagegen mit Selbstvertrauen an. Der klare Erfolg über Vahdet Salzgitter war ein erster Fingerzeig, dass der MTV mehr als nur ein unbequemer Gegner sein kann. Gos erwartet daher eine Partie auf Augenhöhe: „Ich glaube, dass das Spiel ein Tucken schwerer wird als gegen Kissenbrück. Salzdahlum ist eine andere Hausnummer.“

Für Wendessen geht es darum, die Tabellenführung zu behaupten und die Euphorie aus dem Saisonstart mitzunehmen. Salzdahlum will dagegen beweisen, dass der Auftakterfolg kein Zufall war. Alles spricht dafür, dass die Zuschauer in Wendessen ein intensives und spannendes Duell erwartet.