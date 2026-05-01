– Foto: Volkhard Patten

Der Spitzenreiter Lehndorfer TSV gastiert beim abstiegsbedrohten VfB Peine. Während die Gäste ihre Tabellenführung festigen wollen, geht es für Peine um dringend benötigte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Peine steht mit 22 Punkten aus 22 Partien auf Rang 14 und gehört damit weiterhin zum unteren Tabellendrittel. Der Abstand zu den sicheren Mittelfeldplätzen ist bereits angewachsen, jeder Punktverlust erhöht den Druck im Saisonendspurt.

Die Ausgangslage vor dem 26. Spieltag ist eindeutig. Lehndorf führt die Tabelle der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 mit 52 Punkten aus 22 Spielen souverän an und hat sich im Saisonverlauf frühzeitig von der Konkurrenz abgesetzt.

Für Peine ist dieses Ergebnis ein belastender Referenzwert, der die Aufgabenstellung im Rückspiel zusätzlich verschärft.

Das erste Aufeinandertreffen verlief deutlich zugunsten des Spitzenreiters. Lehndorf setzte sich mit 7:1 durch und stellte bereits früh die Weichen auf Sieg. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs war die Partie klar von den Gästen dominiert.

Lehndorf mit offensiver Konstanz

Auch im weiteren Saisonverlauf zeigte sich der Tabellenführer stabil in der Offensive, zuletzt jedoch mit einem ungewohnten Ergebnis: Die Partie beim VfL Leiferde ging mit 4:6 verloren. Trotz der Niederlage bleibt die Mannschaft an der Tabellenspitze.

Co-Trainer Sascha Schaumburg betonte im Vorfeld die Zielsetzung klar: „Wir wollen nichts anderes als drei Punkte.“ Zugleich hob er die spielerische Qualität des Gegners hervor: „Der VfB hat ein paar richtig starke Zocker im Team.“

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr VfB Peine VfB Peine Lehndorfer TSV Lehndorf 15:00 PUSH

Der VfB Peine geht nach der 2:6-Niederlage beim MTV Hondelage 1909 mit Belastung in die Partie. Die defensive Anfälligkeit blieb dabei erneut sichtbar, während offensiv nur phasenweise Akzente gesetzt werden konnten.

Angesichts der Tabellensituation steht Peine unter erheblichem Druck. Gegen den Spitzenreiter geht es weniger um die Favoritenrolle als vielmehr um Stabilität und Ergebnisabsicherung.

Unterschiedliche Ziele, klare Rollenverteilung

Während Lehndorf die Meisterschaft bereits im Blick hat und weiterhin konsequent Punkte sammeln will, kämpft Peine um den Verbleib in der Liga. Die Rollenverteilung vor dem Anpfiff ist entsprechend klar.

Lehndorf reist als Favorit an, Peine benötigt im eigenen Stadion ein stabiles Defensivspiel und Effizienz in den wenigen sich bietenden Offensivsituationen, um den deutlichen Unterschied aus dem Hinspiel zumindest zu relativieren.