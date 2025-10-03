 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Timo Babic

„Wir wollen nicht verlieren“ – Schwicheldt vor Peiner-Derby

Nach der Heimpleite gegen Rautheim reist der TSV Schwicheldt zum Bezirksliga-Duell nach Vechelde – beide Teams trennt nur ein Punkt.

Der TSV Schwicheldt steht am Sonntag (14:30 Uhr) vor einem richtungsweisenden Spiel in der Bezirksliga Braunschweig 2. Nach zwei schwächeren Auftritten, zuletzt einer turbulenten 3:4-Heimniederlage gegen den FC SF Rautheim, geht es für die Mannschaft von Trainer Benjamin Weiß zum SV Arminia Vechelde.

„Nach den schwächeren letzten beiden Auftritten wollen wir wieder in die Spur zurück und wollen ein Peiner-Duell gewinnen. Oder zumindest wollen wir nicht verlieren, sagen wir es mal so“, erklärte Schwicheldts Coach. Die Ausgangslage ist klar: Schwicheldt liegt mit zehn Punkten aus acht Partien auf Rang zehn, während Vechelde mit neun Zählern den 14. Platz belegt.

Der Gegner kommt mit Rückenwind: Arminia Vechelde feierte trotz Trainer-Chaos zuletzt einen 3:0-Auswärtssieg in Wenden – ein Ergebnis, das für Selbstvertrauen sorgt. „Neuer Trainer, Aufwind, letztes Spiel 3:0 auswärts gewonnen, das wird eine schwierige Aufgabe. Aber wir fahren da nicht hin, um Punkte herzuschenken“, stellte Weiß klar.

Für Schwicheldt geht es auch darum, den frühen Rückschlägen wie gegen Rautheim – dort lag man nach elf Minuten schon 0:3 zurück – diesmal zu entgehen. Die Partie in Vechelde bietet nicht nur die Chance auf einen Befreiungsschlag, sondern auch auf Prestige im Peiner-Fußballgebiet.

