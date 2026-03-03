"Wir wollen nicht um die goldene Ananas spielen"

– Foto: Verein

Teutonia Uelzen ging als Drittplatzierter in die zweite Phase der Saison. Nach dem Auftakt-Remis gegen Barum ist die Tabellenspitze schon auf neun Punkte weggezogen, doch noch ist die Saison lang. Defensiv-Akteur Maurice Ellenberg hat uns Frage und Antwort gestanden im Wintercheck..

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Sehr zufrieden, wir sind unglücklich gestartet, haben aber einen starken Lauf hingelegt und sind mehr als zufrieden mit dem aktuellen Tabellenstand

Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden? Definitiv, es geht natürlich immer mehr, aber für das, was bisher abgerufen wurde. sind wir sehr zufrieden. Es gibt immer Feinschliffe, Fußball ist Tagesform und Gegnerabhängig, egal wie gut man sich vorbereitet.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus?Wir haben uns in der Winterzeit mit Läufen, Kursen und tatsächlich auch mit Training auf dem Platz sowie in der Halle fit gehalten



Gibt es besondere Highlights?

Derbysiege sind natürlich immer Highlights, doch das 0:5 in Lüneburg gegen die Eintracht ist hervorzuheben das Endergebnis stand dort schon nach 43. Minuten fest.





Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Positiv der TuS Wieren und der Lüneburger SV. Die Beiden zeigen, dass mit harter Arbeit und Disziplin einiges möglich ist.





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das 2:3 in Barum. Da haben wir uns Mannschaftlich geschlossen gezeigt und mit Mentalität das Spiel gedreht.





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Wir wollen so lange wie möglich Druck auf Römstedt erzeugen und nicht um die goldene Ananas spielen.



Wer wird Meister und warum?

Römstedt, da sie auf und neben dem Platz unheimlich präsent auftreten und in den wichtigen Momenten immer da sind.