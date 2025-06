"Wir wollen nicht Mitläufer sein, sondern den Ton angeben"

Als frischgebackener Meister der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall geht der FC Viktoria Backnang mit viel Selbstbewusstsein in die neue Saison. Das Team von Trainer Ümit Karaca setzt mit einem breiten, gezielt verstärkten Kader ein deutliches Signal: In der Kreisliga A2 will man nicht nur mithalten, sondern eine führende Rolle einnehmen. Neun Neuzugänge wurden präsentiert – darunter Spieler mit Erfahrung aus der Bezirksliga. "Wir wollen in der neuen Saison nicht Mitläufer sein, sondern den Ton angeben", sagt Trainer Ümit Karaca.