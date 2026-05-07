Mit 58 Punkten aus 24 Spielen liegt Union knapp vor dem ASV Altenlingen (56 Punkte bei einem Spiel mehr). Ein Ausrutscher – und der Platz an der Sonne könnte verloren gehen. „Wir wollen natürlich Erster bleiben, denn sollte Altenlingen gewinnen und wir nicht, dann wäre Altenlingen vor uns. Das wollen wir natürlich vermeiden“, stellt Brode unmissverständlich klar.

Gleichzeitig rechnet der Union-Coach damit, dass sich das Bild am Spieltag verändern könnte. „Ich gehe davon aus, dass morgen wieder alle da sind.“ Und genau deshalb mahnt er zur Vorsicht: „Von daher bin ich gewarnt vor Langen wie jedes Jahr, weil es ist immer eine Überraschung, wie sie auftreten.“

Doch der Respekt vor dem kommenden Gegner ist spürbar. Brode hat den SV Langen jüngst selbst beobachtet – beim Spiel gegen Emsbüren. Sein Eindruck: „Sie sind stark ersatzgeschwächt, das hat man auch gesehen.“ Jan-Luca Bruns fehlte, ebenso Michael Cordes, zudem musste Markus Raming-Freesen bereits nach 20 Minuten ausgewechselt werden. „Die Breite ist nicht gegeben im Moment“, analysiert Brode.

Diese Unberechenbarkeit hat Union bereits im Hinspiel zu spüren bekommen. „Wir haben 2:0 zurückgelegen bis zur Pause und da mussten wir schon zweimal wechseln, weil ich gesagt habe: So geht es nicht.“ Eine deutliche Erinnerung daran, dass auch ein Tabellenführer ins Wanken geraten kann. Brode weiß: „Man kann auch gegen Langen schlecht aussehen. Wenn sie einen guten Tag haben, dann kann man auch da zurückliegen und auch ein Spiel verlieren.“

Klare Zielsetzung an der Tabellenspitze

Dass es diesmal nicht so weit kommen soll, daran lässt Brode keinen Zweifel. „Das wollen wir natürlich unter gar keinen Umständen.“ Die Ausgangslage ist eindeutig: Union Lohne stellt mit 69 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga und hat sich mit 18 Siegen aus 24 Partien die Spitzenposition verdient. Doch im Saisonendspurt wächst der Druck mit jeder Partie.

Die Motivation ist entsprechend hoch. „Von daher geben wir alles, dass wir morgen das Spiel gewinnen“, kündigt Brode an. Der Heimvorteil soll dabei ein entscheidender Faktor sein. „Wir sind guter Dinge, gerade weil es auch ein Heimspiel ist.“

Spannung im Titelrennen

Während Langen mit 31 Punkten im gesicherten Mittelfeld rangiert und ohne unmittelbaren Druck auflaufen kann, steht für Union viel auf dem Spiel. Jeder Punktverlust könnte im Fernduell mit Altenlingen schwer wiegen.

Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern. Doch Brodes Worte machen deutlich: In Lohne herrscht keine Spur von Überheblichkeit. Zu präsent ist die Erinnerung an das Hinspiel, zu wachsam der Blick auf einen Gegner, der – ob ersatzgeschwächt oder in Bestbesetzung – jederzeit überraschen kann.

Union Lohne will Erster bleiben. Und weiß zugleich: Der Weg dorthin führt über eine konzentrierte, kompromisslose Vorstellung gegen einen Gegner, der schon einmal gezeigt hat, wie unangenehm er werden kann.