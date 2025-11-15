„Wir wollen nachlegen“ - Teams mit klarer Zielsetzung

Da die DJK Südwest am 10. Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga gegen den 1. FC Köln III und damit dem Team außer Konkurrenz ins Rennen geht, ist das die Möglichkeit für die Verfolger Punkte gut zu machen.

Zum Auftakt empfängt die TuS Homburg-Bröltal den SC Alemannia Straß. Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Begegnung: Homburg rangiert auf Platz acht, hatte jedoch zuletzt eine ernüchternde Niederlage gegen Schlusslicht Jüngersdorf hinnehmen müssen. Trainer Mats Bollmann erklärte eingehend, woran es haperte: „Es gab verschiedene Faktoren für die verdiente Niederlage. Schade, dass wir vorher zwei gute Spiele gemacht haben und dann wieder so einen Hänger drin hatten. Wir müssen mehr Konstanz reinbekommen.“ Für das kommende Spiel formuliert er eine klare Marschroute: „Mit mehr Einfachheit. Gegen Jüngersdorf-Stütgerloch waren Defizite beim Anlaufverhalten, aber auch im Passspiel zu erkennen. Platz war eigentlich genug da, aber wir haben die Räume nicht gut bespielt und nach Ballgewinnen zu viele ungenaue Pässe gespielt.“ Auch das Fehlen einiger Leistungsträgerinnen habe die Balance gestört. Straß reist dagegen mit Rückenwind an. Trainer Sascha Schmitz sagt: „Nach einer intensiven Trainingswoche reisen wir mit großem Einsatzwillen und einer gesunden Portion Selbstvertrauen nach Nümbrecht. Besonders erfreulich ist, dass wir einige unserer zuletzt verletzten Spielerinnen wieder an Bord haben. Wir wollen die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen und etwas Zählbares mit zurück nach Straß nehmen.“

Im Kellerduell trifft Bergfried Leverkusen auf die TuS 08 Jüngersdorf. Bergfried wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg und steht am Tabellenende, während Jüngersdorf nach dem ersten Erfolg der Saison einen Platz nach oben kletterte. Bergfried-Trainer Sebastian Finster sieht dennoch positive Anknüpfungspunkte: „Nach dem glücklichen Punktgewinn letzte Woche wollen wir wieder mehr Präsenz auf den Platz bringen. Wir wollen das Spiel auf Augenhöhe bestreiten, sodass wir auch diesmal wieder etwas Zählbares mitnehmen können.“ Auf der anderen Seite zeigt sich Jüngersdorf-Coach Hans-Josef Ohrem optimistisch: „Wir treffen erneut auf einen direkten Konkurrenten, der sich als Aufsteiger gut präsentiert, auch wenn die Punkte das noch nicht zeigen. Defensiv machen die das schon gut. Nach unserem ersten Saisonsieg wollen wir nachlegen und die nächsten drei Punkte holen. Wenn wir die nötige Intensität auf den Platz bringen, bin ich sehr zuversichtlich.“

Das Spiel zwischen DJK Südwest Köln und der Zweitvertretung des 1. FC Köln findet ohne Wertung statt – sportlich geht es dennoch für Südwest darum, Rhythmus und Stabilität zu bewahren.

Eine besonders ausgeglichene Begegnung gibt es beim Duell zwischen dem SV Menden und Casa Espana. Beide Teams haben 13 Punkte auf dem Konto, Casa steht als Fünfter knapp vor Menden. Die Partie bietet beiden Seiten die Möglichkeit, sich im oberen Tabellenmittelfeld zu festigen.

Morgen, 15:15 Uhr SV Menden SV Menden Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 Casa Espana 15:15 PUSH

Der Tabellendritte SV Allner-Bödingen empfängt Viktoria Waldenrath. Coach Jesse Muambay blickt optimistisch auf die Aufgabe: „Die Mädels freuen sich auf das Spiel und sind hoch motiviert. Waldenrath hat schon bewiesen, dass sie in Topspielen gute Leistungen bringen können – etwa beim 0:0 gegen Aachen. Wir sind vorgewarnt, unterschätzen sie nicht und wollen die drei Punkte zu Hause behalten.“

Zum Abschluss des Spieltags trifft Alemannia Aachen auf RW Merl. Aachen steht als Tabellenzweiter fest im oberen Bereich, während Merl als Siebter in Reichweite des Mittelfelds geblieben ist. RW-Co-Trainer Jan Schüll zeigt klare Zielsetzung: „Wir haben etwas gutzumachen und genau so ambitioniert, motiviert und fokussiert gehen wir ins Spiel. Wir wollen die drei Punkte!“

Der 10. Spieltag bietet damit zahlreiche Gelegenheiten für Richtungsentscheidungen – ob im Kampf um Plätze im oberen Bereich oder beim Ringen um Stabilität im Tabellenkeller.