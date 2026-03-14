„Wir wollen nachlegen“: Bergdörfer fordert Landolfshausen

Der Tabellenzweite aus Landolfshausen hat bislang 38 Punkte aus 15 Spielen gesammelt und liegt nur aufgrund der Tordifferenz hinter Spitzenreiter SC Hainberg. Die SG Bergdörfer rangiert mit 19 Punkten aus 14 Partien im Tabellenmittelfeld.

Für Endrik Heberling, Trainer des TSV Landolfshausen/Seulingen, beginnt mit der Partie endlich wieder der Pflichtspielalltag. „Wir sind natürlich total glücklich, dass es am Sonntag endlich für uns wieder losgeht und wir jetzt auch in die Pflichtspiele starten können. Sodass wir jetzt auch in einen gewissen Rhythmus reinkommen können mit Pflichtspielen, Trainingswoche, Pflichtspielen.“

Mit der Vorbereitung zeigt sich der Trainer zufrieden. „Wir haben in der Vorbereitung in meinen Augen gut gearbeitet.“ Die Grundlage für den Start sei gelegt. „Wir haben uns die Grundlage auf jeden Fall geschaffen, dass wir beim ersten Rückrundenspiel auch eine gute Performance auf den Platz bringen können.“

Respekt vor dem Gegner

Trotz der starken Tabellenposition warnt Endrik Heberling vor dem kommenden Gegner. „Wir wissen aber dennoch, dass wir auch gegen einen guten Gegner spielen werden.“

Der jüngste Erfolg der Gastgeber hat Eindruck hinterlassen. „Bergdörfer hat sich mit dem 4:1-Sieg in Nörten auch ein Selbstvertrauen erarbeitet.“

Dennoch will Landolfshausen den Fokus auf die eigene Leistung richten. „Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auf uns gucken, wollen unsere Leistungen auf den Platz bringen und unser Spiel durchkriegen.“ Das Ziel formuliert er klar: „Wir wollen natürlich alles dafür tun, dass wir mit einem positiven Ergebnis in die Rückrunde starten und uns für den Fleiß belohnen, den wir in der Vorbereitung gegeben haben.“

Bergdörfer mit Rückenwind

Die SG Bergdörfer geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Am vergangenen Spieltag gewann das Team beim SSV Nörten-Hardenberg mit 4:1. Diedrich (24.), Bode (43., 85.) und Wedekin (60.) trafen, ehe Duymelinck (68.) zwischenzeitlich verkürzte.

Für Trainer Fabio Fröchtenicht war das ein wichtiger Auftakt. „Guter Start in die Rückrunde. Der Sieg letzte Woche war stark.“ Doch für ihn zählt vor allem der nächste Schritt: „Aber jetzt zählt das nächste Spiel.“

Die Zielsetzung für das Heimspiel ist klar. „Wir wollen nachlegen und unsere Leistung bestätigen.“ Entscheidend sei dabei Konstanz über die gesamte Spielzeit. „Wichtig ist, dass wir wieder unser Spiel durchziehen und das auch über 90 Minuten zeigen.“

Intensives Duell erwartet

Der Trainer stellt sich auf eine umkämpfte Partie ein. Fabio Fröchtenicht sagt: „Ich erwarte ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, beide Mannschaften werden sich nichts schenken.“

Im Hinspiel setzte sich der TSV Landolfshausen/Seulingen knapp mit 2:1 durch. Lippenat brachte die Gastgeber damals früh in Führung (12.), Bode glich aus (35.), ehe Meck in der 78. Minute die Entscheidung erzielte.

Am Sonntag beginnt nun das nächste Kapitel dieses Duells, mit klaren Ambitionen auf beiden Seiten.