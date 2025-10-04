Für Bergdörfer-Trainer Fabio Fröchtenicht ist die Favoritenrolle klar verteilt, dennoch sieht er sein Team nicht chancenlos: „Uns erwartet ein intensives Spiel beim Tabellendritten. Wir wollen mutig auftreten und den Schwung aus der Vorwoche mitnehmen.“ Die SG hatte zuletzt mit einem überzeugendem 9:0 Sieg gegen Niedernjesa aufhorchen lassen und reist mit gestärktem Selbstvertrauen an.

Gegen den offensivstarken RSV, der mit 25 Treffern zu den treffsichersten Teams der Liga zählt, wird Bergdörfer vor allem in der Defensive gefordert sein. Fröchtenicht weiß, worauf es ankommt: „Jetzt zählt es, in der Verteidigung kompromisslos zu sein und schnell in unsere offensiven Aktionen zu kommen.“

Der RSV wiederum möchte seine Heimstärke ausspielen und den Platz in der Spitzengruppe festigen. Bergdörfer reist als leichter Außenseiter an, mit dem Anspruch, dem Favoriten alles abzuverlangen und etwas zählbares mit nach hause zu nehmen.