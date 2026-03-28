Mit Blick auf die Situation des Gegners erklärt er: „Sie haben letzte Woche durch diese hohe 14:0-Niederlage auch endgültig für sich verstanden hat, dass es in der Liga nicht weitergehen wird.“ Genau darin sieht er eine besondere Herausforderung: „Ein Gegner, der für sich weiß, dass er kommende Saison nicht mehr in der Liga spielt, muss natürlich auch getreu dem Mindset, wir haben nichts mehr zu verlieren, in die restlichen Saisonspiele gehen.“

Gerade diese Spielweise könne zur Herausforderung werden: „Jeder, der schon mal auf einem nicht so guten Naturrasen gegen einen tiefen Block gespielt hat, der weiß auch, wie anstrengend und intensiv das werden kann.“ Deshalb sei klar: „Das ist auf jeden Fall ein Gegner, den man definitiv genauso ernst nehmen muss wie jeden anderen Gegner auch.“

Sievert warnt daher vor falschen Erwartungen: „Jeder, der denkt, dass jetzt ein 15:0 folgt, der ist mit dieser Denkweise auf jeden Fall nicht gut beraten.“ Stattdessen rechnet er mit einem defensiv eingestellten Gegner: „Ich denke, sie werden sehr, sehr tief verteidigen und trotzdem immer wieder versuchen, Nadelstiche zu setzen.“

Trotz aller Warnungen bleibt die Zielsetzung eindeutig: „Für uns zählen natürlich ausschließlich diese drei Punkte. Wir wollen, müssen und werden dieses Spiel zu 100 Prozent gewinnen.“ Gleichzeitig betont Sievert die Schwierigkeit: „Es wird kein Spiel, bei dem man einfach mal im Vorbeigehen gewinnt.“

Auch die aktuelle Form spielt eine Rolle: „Es ist eine ziemlich schwere Phase, die vermutlich schwerste Phase der Saison, die wir aktuell durchleben.“ Umso wichtiger sei das Spiel: „Wir müssen das Spiel morgen definitiv zum Anlass nehmen, um selber wieder auch ins dreifache Punkten zu kommen.“ Acosta sammelte im neuen Jahr nur einen Punkt aus vier Partien und verlor auch unter der Woche in der Statdmeisterschaft gegen den Bezirksligisten Lehndorfer TSV.

„Es geht einfach darum, möglichst schnell einen Dosenöffner in so ein Spiel zu bringen.“ Dennoch besteht Ungewissheit: „Ich bin einfach auch total gespannt, was auf uns zukommt.“

Am Ende ist für Sievert klar, worauf es ankommt: „Wir fahren da morgen schon mit einer breiten Brust hin, wissen aber auch, was uns für eine Aufgabe erwartet und wollen diese dann natürlich auch bestmöglich meistern.“ Im Hinspiel gelang dies gut. Damals gewannen die Braunschweiger mit 4:0.

Anpfiff ist dann am morgigen Sonntag um 15.00 Uhr in Lengede.