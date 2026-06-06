„Wir wollen mit einem Sieg in die Meisterfeier gehen“

Für Endrik Heberling, Trainer des TSV Landolfshausen/Seulingen, ist das Duell weit mehr als nur das letzte Punktspiel der Saison. „Letzter Spieltag zuhause bei uns. Gleichzeitig bedeutet das auch die Meisterfeier, die wir an diesem Tag durchführen werden“, sagt er mit Blick auf den besonderen Sonntag.

Dass ausgerechnet der Tabellenzweite zu Gast ist, verleiht dem Saisonabschluss zusätzliche Bedeutung. „Mit Hainberg haben wir natürlich einen mega interessanten Gegner zu Gast. Einen Gegner, der uns die Saison über gefordert hat, wo wir lange Zeit Konkurrenten um den ersten Tabellenplatz waren, den wir dann auch erst spät in der Hinrunde in der Tabelle überholen konnten.“

Die Erinnerungen an das Hinspiel unterstreichen die Ausgeglichenheit des Spitzenduells. Damals trennten sich beide Mannschaften torlos mit 0:0. Auch deshalb erwartet Endrik Heberling eine attraktive Begegnung für die Zuschauer. „Das wird natürlich gerade für die Zuschauer nochmal ein etwas ansehnlicheres Spiel werden, wenn der Erste gegen den Zweitplatzierten der Liga spielen wird.“

Die Vorfreude auf den Gast ist beim Meister spürbar. „Von daher freut es uns, dass wir Hainberg zuhause begrüßen dürfen an unserem letzten Spieltag.“

Trotz aller Feierlichkeiten steht der sportliche Ehrgeiz weiterhin im Vordergrund. Der Meister möchte sich mit einem Erfolgserlebnis aus der Liga verabschieden. „Wir wollen aber trotzdem jetzt auch nochmal das Spiel auf unsere Seite ziehen. Wir wollen natürlich mit einem Sieg aus der Liga rausgehen.“

Dafür spricht auch die starke Heimbilanz der Gastgeber. In dieser Saison musste der TSV Landolfshausen/Seulingen zuhause lediglich ein Unentschieden hinnehmen, alle anderen Heimspiele wurden gewonnen. Zudem erzielte die Mannschaft vor eigenem Publikum 54:10 Tore.

Entsprechend klar formuliert Endrik Heberling die Zielsetzung für den letzten Bezirksliga-Auftritt: „Deswegen wollen wir natürlich Sonntag ein letztes Mal nochmal in der Bezirksliga die Punkte sammeln, den Sieg sammeln und dann mit einem Sieg im Rücken in die Meisterfeier gehen und den Tag dann gebührend feiern.“

So ist alles angerichtet für einen besonderen Nachmittag: Meisterfeier, Spitzenspiel und die Chance auf einen perfekten Abschied aus der Bezirksliga. Der Meister will sich vor eigenem Publikum noch einmal von seiner besten Seite zeigen.