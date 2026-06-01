„Wir wollen mit einem guten Gefühl aus der Saison rausgehen“

Der TSV Landolfshausen/Seulingen hat auch am 29. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 seine Siegermentalität unter Beweis gestellt. Bei der abstiegsbedrohten SG Werratal 2000 setzte sich die Mannschaft von Trainer Endrik Heberling mit 5:3 durch, allerdings deutlich schwerer, als es der Tabellenstand vermuten ließ.

Tatsächlich gehörte die Anfangsphase keineswegs nur den Gästen. Werratal suchte mutig den Weg nach vorne und erspielte sich gute Möglichkeiten. Der TSV musste zunächst einige kritische Situationen überstehen. „Erste Halbzeit ist es noch ein bisschen glücklich, dass wir die Null halten können. Werratal hatte gute Abschlüsse, die sie entweder neben das Tor schießen oder unser Torwart dann halt auch einen guten Job macht da hinten.“

„Es war kein einfaches Spiel, weil Werratal natürlich mit dem Rücken zur Wand steht unten im Tabellenkeller und dementsprechend auch aufgetreten ist“, sagte Endrik Heberling nach dem Abpfiff.

Trotzdem schlug der Tabellenführer kurz vor der Pause eiskalt zu. Nach einer Ecke brachte Justin Ramon Pohl die Gäste in der 34. Minute in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Leo Johann Roy auf 2:0.

Für Heberling war dies die stärkste Phase seiner Mannschaft. „Wir selber kommen nach der Ecke zum 1:0 und können kurz darauf auch das 2:0 direkt machen. Wir waren dann in der Phase vor der Halbzeit, wo wir auch die Tore gemacht haben. Das war unsere stärkste Phase.“

Mehr noch: Aus Sicht des Trainers hätte die Partie bereits vor dem Seitenwechsel entschieden werden können. „Wir verpassen eigentlich nur noch, das dritte oder vierte Tor zu machen. In der Phase müssen wir das Spiel dann eigentlich auch schon komplett auf unsere Seite ziehen.“

Mit der 2:0-Führung ging es dennoch in die Pause. Doch die Gastgeber gaben sich keineswegs geschlagen. Werratal erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck und belohnte sich für seinen mutigen Auftritt. „Zweite Halbzeit, Werratal dann natürlich sehr mutig gewesen, sehr viel Offensivdruck gehabt.“

Zunächst verkürzte Amer Gracic in der 56. Minute auf 1:2. Als Leon Fromm acht Minuten später sogar das 2:2 erzielte, war die Partie völlig offen. Heberling reagierte. „Wir haben dann wieder ein bisschen offensiver gewechselt.“

Lange deutete vieles darauf hin, dass das Spiel in beide Richtungen kippen könnte. Erst in der Schlussphase fand Landolfshausen/Seulingen die entscheidenden Antworten. In der 86. Minute brachte Nick Matti Butzke die Gäste wieder in Führung. Kurz darauf erhöhten Hendrik Ziegner (90.) und Jona Lippenat (90.+3) auf 5:2.

Der letzte Treffer gehörte dann noch den Gastgebern. Hendrik Suslik verkürzte in der Nachspielzeit noch auf 3:5. Kurz darauf sah Jonas Winter von der SG Werratal die Rote Karte.

Insgesamt erlebten die Zuschauer eine offene Begegnung mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. „Es war relativ offen gestaltet das ganze Spiel.“

Neben dem Ergebnis nahm der TSV-Trainer weitere positive Erkenntnisse mit. „Für uns wichtig, dass wir gut durchrotieren konnten und den verletzten Spielern die entsprechende Pause geben konnten, aber gleichzeitig trotzdem den Siegeswillen auf den Platz gebracht haben.“

Am Ende stand für den Meister ein weiterer Erfolg und ein weiterer Schritt zu einem gelungenen Saisonabschluss. „Wir haben das Spiel dann auch für uns entschieden. Es ist wichtig, dass wir mit einem guten Gefühl aus der Saison rausgehen wollen. Das geht am allerbesten über Siege.“