„Wir wollen mit dem Kader um den Aufstieg mitspielen“

– Foto: Hartmut Mader

Im FuPa-Teamcheck blickt Danell Stumpe, Sportlicher Leiter des TSV Jesingen in der Kreisliga A2 Neckar/Fils, auf die Saison zurück, die mit dem Abstieg aus der Bezirksliga endete. Trotz zahlreicher Rückschläge soll der Blick nun nach vorne gehen. Mit einem neuen Trainerteam, vielen jungen Talenten und gezielten Verstärkungen möchte der Verein in der kommenden Spielzeit wieder eine tragende Rolle spielen.

Nach mehreren Jahren in der Bezirksliga muss der TSV Jesingen künftig wieder in der Kreisliga A2 Neckar/Fils antreten. Sportlich war die Saison 2025/2026 nicht erfolgreich, dennoch möchte Danell Stumpe die zurückliegenden Monate differenziert bewerten.

Trotz der schwierigen sportlichen Situation hebt der Sportliche Leiter hervor, dass die Mannschaft ihren Charakter nicht verloren habe.

„Mit der Saison 2025/2026 können wir sportlich natürlich nicht zufrieden sein, da am Ende leider der Abstieg steht. Trotzdem muss man die Saison etwas differenziert betrachten. Wir hatten über das Jahr hinweg sehr viele Verletzte, dazu mehrere Trainerwechsel und dadurch nie wirklich die Konstanz, die man braucht, um in einer schwierigen Liga dauerhaft erfolgreich zu sein. Das soll aber keine Ausrede sein, sondern gehört einfach zur ehrlichen Analyse dazu“, sagt Danell Stumpe gegenüber FuPa.

„Positiv war, dass die Mannschaft trotz der schwierigen Situation nie komplett auseinandergefallen ist und viele Spieler bis zum Schluss versucht haben, alles reinzuwerfen. Auch im Umfeld war zu sehen, dass der Verein lebt und viele bereit sind, mit anzupacken.“

Aus der vergangenen Saison sollen nun die richtigen Lehren gezogen werden.

„Verbessern müssen wir vor allem die Konstanz, die Trainingsbeteiligung und die klare Struktur innerhalb der Mannschaft. Wir müssen wieder mehr Stabilität reinbekommen, sportlich wie organisatorisch. Ziel muss sein, aus dieser Saison zu lernen, enger zusammenzurücken und mit einer klaren Linie wieder anzugreifen.“

Mit breitem Kader in den Neustart

Der Neustart in der Kreisliga soll von Beginn an mit einer schlagkräftigen Mannschaft gelingen. Die Verantwortlichen sehen den Kader dafür gut aufgestellt.

„Das größte Highlight in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 ist sicherlich, dass wir mit einem starken und gut aufgestellten Kader in die neue Runde gehen. Unser klares Ziel ist es, mit dieser Mannschaft um den Aufstieg mitzuspielen.“

Besonders erfreulich ist aus Sicht von Danell Stumpe, dass der Verein seine Wunschspieler halten konnte.

„Sehr positiv ist, dass wir alle gewünschten Spieler halten konnten. Das zeigt, dass die Mannschaft zusammenbleiben will und gemeinsam etwas erreichen möchte. Zusätzlich konnten wir uns gezielt verstärken und haben damit die Qualität und Breite im Kader weiter erhöht.“

Hinzu kommen zahlreiche Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend.

„Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass einige junge Talente aus der A-Jugend dazukommen. Sie bringen frischen Wind, Ehrgeiz und Tempo mit und werden den etablierten Kräften Druck machen. Genau dieser Konkurrenzkampf kann uns in der Vorbereitung und über die gesamte Saison hinweg stärker machen.“

Die Vorbereitung soll deshalb vor allem dazu dienen, die neu zusammengestellte Mannschaft schnell zu einer Einheit zu formen.

„Insgesamt wollen wir die Vorbereitung nutzen, um schnell als Team zusammenzuwachsen, klare Abläufe reinzubekommen und von Beginn an zu zeigen, dass mit uns zu rechnen ist.“

Die größte Stärke soll das Kollektiv sein

Einzelne Spieler möchte Danell Stumpe bewusst nicht in den Mittelpunkt stellen. Für ihn wird der Erfolg nur über eine geschlossene Mannschaftsleistung möglich sein.

„Einen einzelnen Spieler möchte ich dabei gar nicht gezielt herausheben, weil unsere Stärke ganz klar im Kollektiv liegt. Wir haben eine Mannschaft, die über den Zusammenhalt, die Einstellung und den gemeinsamen Willen kommen muss.“

Dabei komme es darauf an, dass jeder seine Aufgabe innerhalb der Mannschaft erfüllt.

„Natürlich gibt es Spieler, die Verantwortung übernehmen und junge Spieler, die sich gut entwickeln. Entscheidend wird aber sein, dass wir als Team funktionieren, uns gegenseitig pushen und jeder seine Rolle annimmt. Wenn wir diese Geschlossenheit auf den Platz bringen, kann das unsere größte Stärke werden.“

Direkter Wiederaufstieg im Blick

Nach dem Abstieg soll der Blick möglichst schnell wieder nach vorne gehen. Die Zielsetzung für die neue Saison ist klar formuliert.

„Unsere Zielsetzung für die neue Saison ist klar: Wir wollen mit dem Kader um den Aufstieg mitspielen. Nach dem Abstieg wollen wir nicht lange zurückschauen, sondern die richtigen Schlüsse daraus ziehen und wieder nach vorne gehen. Wichtig wird sein, dass wir von Beginn an konzentriert arbeiten, als Mannschaft geschlossen auftreten und konstant unsere Leistung bringen. Wenn uns das gelingt, wollen wir oben dabei sein und bis zum Schluss eine wichtige Rolle spielen.“

Favoritenfrage bleibt offen

Einen eindeutigen Meisterschaftsfavoriten möchte Danell Stumpe vor der neuen Saison nicht benennen.

„Einen klaren Meisterschaftsfavoriten zu benennen, ist aus meiner Sicht schwierig. In der Liga gibt es einige Mannschaften, die über einen sehr guten Kader verfügen und sicherlich den Anspruch haben, oben mitzuspielen.“

Am Ende werde vor allem Konstanz den Ausschlag geben.

„Am Ende wird entscheidend sein, wer über die gesamte Saison hinweg konstant bleibt, Verletzungen gut auffangen kann und in den wichtigen Spielen die nötigen Punkte holt. Deshalb möchte ich mich da gar nicht auf eine Mannschaft festlegen.“

Der Fokus liege deshalb ausschließlich auf der eigenen Mannschaft.

„Wir schauen auf uns, wollen unsere Leistung bringen und dann wird man sehen, wer am Ende vorne steht.“

Neues Trainerteam und viele junge Talente

Mit Nick Stromeier als Trainer sowie den Spielertrainern Dominik Schöll und Timo Mader startet der TSV Jesingen mit einem neuen Trainertrio in die Saison.

„Mit einem neuen Trainertrio (Trainer: Nick Stromeier, Spieler/Co: Dominik Schöll, Spieler/Co: Timo Mader), einigen guten Neuzugängen und vielen talentierten Spielern aus unserer eigenen A-Jugend-Landesstaffel gehen wir in die neue Saison. Die Mischung aus erfahrenen Spielern und vielen jungen, hungrigen Talenten bringt großes Potenzial mit sich. Jetzt gilt es, aus dieser Kombination eine geschlossene und starke Mannschaft zu formen, die als Team auftritt und um den Aufstieg mitspielen möchte.“

Zu den Neuzugängen zählen Andrè Kriks, Kimi Quattrone und Lucas Andrade (alle TSV Weilheim) sowie Dominik Schöll (SC Geislingen). Aus der eigenen U19 stoßen Fabio Stumpe, Finn Oswald, Arnel Dziric, Justin Jahn, Luka Joel Hofreuter, Philipp Müller, Mike Schlauderer, Paul Sting, Filip Mladenovic und Maurice Fischer zur ersten Mannschaft.

Den Verein verlassen haben Antonio Carfanga (SV Faurndau), Simon Kottmann (Karriereende), Maximilian Hiergeist (Ziel unbekannt) sowie Simon Wahler, der eine Pause einlegt.

Regeländerungen sollen den Spielfluss fördern

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft sieht Danell Stumpe vor allem Maßnahmen gegen Zeitspiel positiv.

„Grundsätzlich finde ich Regeländerungen gut, wenn sie das Spiel fairer, schneller und verständlicher machen. Besonders sinnvoll finde ich eine konsequentere Auslegung beim Zeitspiel, zum Beispiel beim Torwart oder bei Standardsituationen. Wenn das besser unterbunden wird, bleibt mehr Spielfluss im Spiel und Mannschaften können weniger bewusst Zeit von der Uhr nehmen.“

Auch technische Hilfsmittel bewertet er differenziert.

„Auch technische Hilfsmittel können im Profifußball sinnvoll sein, wenn sie klare Fehlentscheidungen verhindern und nicht zu lange Unterbrechungen verursachen. Gerade bei einer Weltmeisterschaft, wo es um sehr viel geht, ist es wichtig, dass wichtige Entscheidungen möglichst korrekt getroffen werden.“

Im Amateurbereich seien dagegen einfache und praktikable Lösungen gefragt.

„Für den Amateurfußball würde ich solche Regeländerungen aber nur teilweise übernehmen. Alles, was einfach umzusetzen ist und den Spielfluss verbessert, kann auch im Amateurbereich helfen. Technische Hilfsmittel wie VAR oder ähnliche Systeme sind dort natürlich nicht realistisch. Wichtig ist, dass die Regeln verständlich bleiben und für Spieler, Trainer und Schiedsrichter klar umsetzbar sind.“

Sein Fazit fällt eindeutig aus. „Am Ende sollten Regeländerungen immer dazu dienen, dass der Fußball fairer wird und der Spielfluss im Mittelpunkt steht.“