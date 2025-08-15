"Wir wollen mit aller Macht die drei Punkte holen"

Trainer Torsten Klein weiß um die Schwere der Aufgabe: „Ramlingen hat mit Utku Kani, Kebba Manneh und Jan-Ove Edeling drei überragende Offensivspieler. In der Defensive räumt Niklas Tasky im Kopfballspiel alles ab und ist bei Standards selbst brandgefährlich. Die Trauben hängen dort sehr hoch, zumal es ihr erstes Heimspiel ist.“

Trotzdem reist Bruchhausen-Vilsen mit Vorfreude an. Nach dem positiven Saisonstart wollen die Gäste mutig auftreten. „Wir wollen mit aller Macht drei Punkte holen, mutig nach vorne spielen und gleichzeitig die Räume eng machen. Entscheidend wird sein, in den Zweikämpfen präsent zu sein und dem Gegner keinen Platz zu lassen“, so Klein.

Personell muss der SVB auf Mathis Mann (privat verhindert) und Justus Wicke (Urlaub) verzichten, ansonsten steht der Kader komplett zur Verfügung. Für Klein und sein Team ist es auch die Gelegenheit, einen weiteren Schritt in der neuen Liga zu machen und sich gegen einen der stärksten Gegner zu messen.

Während der Aufsteiger Bruchhausen-Vilsen bisher das einzige Saisonspiel furios gewinnen konnte, steht Ramlingen-Ehlershausen bei vier Punkten. Beide Teams sind also ungeschlagen und wollen diese Serie gerne fortsetzen.

Anpfiff ist am Samstag in Ramlingen.