„Wir wollen mindestens genauso gut abschneiden“: Planegg geht ambitioniert in die Saison

SVP-Trainer Pero Vidak gibt vor der neuen Saison ein ambitioniertes Saisonziel aus. Dabei will der SVP an die letzte Saison anknüpfen.

Als Aufsteiger in die zurückliegende Saison gestartet, wäre den Fußballern des SV Planegg-Krailling beinahe der Durchmarsch in die Landesliga geglückt. Als Dritter der Bezirksliga Süd verpassten die Würmtaler die Teilnahme an der Relegation nur um Haaresbreite. „Wir wollen in dieser Saison mindestens genauso gut abschneiden“, verkündet SVP-Coach Pero Vidak kurz nach dem Start in die Sommer-Vorbereitung. Die Analyse einer sehr starken Saison hat nur eine Schwachstelle beim SVP ergeben. „Wir waren über die Außen zu ungefährlich“, sagt Vidak.

In das gesuchte Profil passt Fabijan Podunavac perfekt. Der 23-Jährige spielte beim TuS Geretsried drei Jahre lang in der Landesliga. In der vergangenen Runde trumpfte der Deutsch-Kroate beim Planegger Ligarivalen BCF Wolfratshausen in 28 Spielen mit 18 Toren und zehn Vorlagen auf. „Die Jungs haben schon im ersten Testspiel gesehen, wie gut man mit ihm zusammenspielen kann. Er hat ein super Spielverständnis“, schwärmt Vidak.