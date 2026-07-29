„Wir wollen jedes Spiel gewinnen“

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Der FuPa-Teamcheck zum FSV Bentwisch in der Verbandsliga zeigt eine Mannschaft, die sich in der Vorbereitung Schritt für Schritt findet. Trainer Anton Müller zieht trotz personeller Herausforderungen ein positives Zwischenfazit, setzt auf die Qualität seines Kaders und blickt mit klaren Vorstellungen auf die bevorstehende Saison.

Der Trainer zeigt sich mit den vergangenen Wochen insgesamt zufrieden. Ein abschließendes Urteil möchte der Trainer des FSV Bentwisch allerdings noch nicht fällen.

„Ja, ich bin insgesamt zufrieden mit der Vorbereitung, um ein Fazit zu ziehen, ist es noch zu früh“, sagt Müller gegenüber FuPa. „Aufgrund von Urlaub und Arbeit konnten wir bislang noch nicht komplett durchziehen, trotzdem war die Trainingsbeteiligung gut und die Intensität ordentlich.“

Auf dem Transfermarkt hat sich beim FSV Bentwisch einiges getan. Mit Hajo Kurt kommt ein Torhüter vom FC Anker Wismar. Zudem schließen sich Eric Birkholz, Danilo John, Florian Esdorf, Lucas Meyer und Nico Billep aus Wismar dem Team an. Alle fünf bringen Oberliga-Erfahrung mit. Komplettiert wird das Neuzugangs-Paket durch Hannes Mietzefeld, der vom SV Pastow wechselt, sowie Lucio Prado Born, der zuvor für Hafen Rostock spielte.

Trainer überzeugt von den Neuzugängen

Der Trainer kennt viele der neuen Spieler bereits seit längerer Zeit. Entsprechend fällt sein Eindruck eindeutig aus.

„Ich kenne die meisten Jungs schon etwas länger. Der gute Eindruck, den ich vorher von ihnen hatte, bestätigt sich in jedem Training. Sie bringen genau die Qualität mit, die wir uns erhofft haben.“

Keine weiteren Transfers geplant

Aktuell ist die Kaderplanung weitgehend abgeschlossen. Ganz ausschließen möchte Müller Veränderungen allerdings nicht.

„Aktuell sind keine weiteren Neuzugänge geplant. Im Fußball weiß man aber nie, was in den nächsten Wochen noch passiert.“

Großer Kader sorgt für Konkurrenz

Ob es bis zum Ende der Transferperiode noch Abgänge geben wird, lässt der Trainer offen. Die Situation bewertet er dennoch gelassen.

„Das muss man abwarten. Wir haben einen großen und qualitativ guten Kader, am Ende können aber nur elf Spieler spielen. Gleichzeitig wissen wir aus den vergangenen Jahren, dass die Saison lang ist und immer wieder Ausfälle durch Verletzungen, Beruf oder Urlaub dazukommen. Deshalb plane ich grundsätzlich mit jedem Spieler", behauptet er.

Breite als größte Stärke

Die Qualität des Kaders sieht Anton Müller als entscheidenden Pluspunkt für die bevorstehende Spielzeit.

„Unsere größte Stärke ist die Breite des Kaders. Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern und können Ausfälle in nahezu jedem Mannschaftsteil kompensieren. Das macht uns in dieser Saison stärker als in den vergangenen Jahren.“

Kein konkretes Saisonziel

Trotz der hohen Qualität verzichtet der Trainer bewusst darauf, den Aufstieg als Ziel auszurufen. Stattdessen stehen Entwicklung und Spielweise im Vordergrund.

„Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Dass das nicht immer funktionieren wird, ist klar. Ein konkretes Saisonziel gibt es bei uns nicht. Das formulieren eher die Mannschaften, deren klares Ziel der Aufstieg in die Oberliga ist, dazu zählen wir nicht. Wir wollen attraktiven Fußball mit viel Ballbesitz spielen und als Mannschaft schnell zusammenfinden."

„Im Pokal wollen wir mit etwas Losglück möglichst weit kommen", fügt er hinzu.

Favoritenrolle sieht der Trainer bei anderen

Die eigene Mannschaft schätzt Müller zwar stark ein, eine Favoritenrolle lehnt er aber ab. Stattdessen nennt er mehrere Konkurrenten.

„Ich kenne die Qualität unserer Mannschaft und weiß auch, wie die Gegner uns einschätzen. Gleichzeitig kenne ich aber auch die hohe Fluktuation, mit der wir jedes Jahr umgehen müssen. Deshalb sehe ich uns als sehr starke Mannschaft, aber nicht als selbsternannten Topfavoriten. Zu den Favoriten zähle ich Malchow, Neubrandenburg, Dynamo Schwerin und Pastow. Auch Schönberg und Kühlungsborn traue ich mit ihren Verstärkungen eine richtig gute Saison zu", behauptet der Coach