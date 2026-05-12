„Wir wollen ja jetzt auch nichts mehr liegen lassen" Union Lohne will dem Traum Landesliga wieder ein Stück näher kommen von p.s. · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Moritz Voigt

Der Endspurt spitzt sich zu in der Bezirksliga Weser-Ems: Wenn Union Lohne am Mittwoch zum Nachholspiel des 20. Spieltages beim SV Bad Bentheim antritt, steht weit mehr auf dem Spiel als nur drei Punkte. Der Spitzenreiter geht als Gejagter in die Partie – mit dem klaren Ziel, die Tabellenführung weiter auszubauen und den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft zu machen. Bentheim hingegen kann frei aufspielen, ist aber längst zum Stolperstein für jedes Top-Team der Liga geworden – das weiß auch Dennis Brode.

Morgen, 20:00 Uhr SV Bad Bentheim Bad Bentheim SV Union Lohne Union Lohne 20:00 PUSH

Die Ausgangslage wird dabei zusätzlich durch den vergangenen Spieltag geprägt. Union Lohne zeigte sich beim 3:0-Heimsieg gegen SV Langen erneut in stabiler Verfassung und untermauerte seine Ambitionen eindrucksvoll. Bad Bentheim hingegen erkämpfte sich ein torloses Remis beim SV Concordia Emsbüren – ein Ergebnis, das zwar defensiv solide wirkt, offensiv aber auch die letzte Durchschlagskraft vermissen ließ.

Dennis Brode: „Ziel ist ganz klar der Auswärtssieg“ Union-Lohne-Trainer Dennis Brode erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe – und warnt trotz der Tabellenkonstellation vor einem gefährlichen Gegner. „Bentheim hab ich mir noch mal angeguckt in Emsbüren. Sie spielen eigentlich wie sie immer schon gespielt haben – haben sehr viel Erfahrung, zum Beispiel mit Nico Neumann und vorne Timo Kepplin, nachher ist Jörg Husmann noch reingekommen. Da sieht man schon, dass die Jungs natürlich auch kicken können und auch kicken wollen“, so Brode. Trotzdem ist die Marschroute für den Tabellenführer klar: „Trotzdem müssen wir natürlich dieses Spiel ziehen, wollen wir auch ziehen, damit wir Richtung Meisterschaft natürlich die drei Punkte mitnehmen und dann mit Schwung noch mal die letzten vier Spiele angehen. Wir wollen ja jetzt auch nichts mehr liegen lassen, sodass wir gut auftreten, dass wir konzentriert auftreten und bestenfalls natürlich drei Punkte holen.“