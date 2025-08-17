„Wir wollen ins obere Drittel und die Favoriten ärgern“

Im FuPa-Teamcheck gibt Trainer Frank Gollasch von der SG Burg einen Einblick in die besondere Vorbereitung nach dem Zusammenschluss mit dem Werbener SV. Er schildert, wie aus drei bisherigen Mannschaften zwei schlagkräftige Teams gebildet wurden, wie die Integration zahlreicher Neuzugänge verläuft und welche Ziele sich sein Team in der Landesklasse Süd gesteckt hat. Außerdem spricht er über die Stärken seines Kaders, die Favoriten in der Liga und die besondere Rolle seines Kapitäns.

Das führte dazu, dass die Kaderbreite im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zunahm. „Wir haben die Trainings so gestaltet, dass wir gemeinsam trainiert haben, sodass sich die Spieler gegenseitig auch kennenlernen und sich für die jeweilige Mannschaft empfehlen können.“ Das Konzept ging auf: „Das Engagement und der Einsatz aller Spieler war wirklich hervorragend. Beim ersten Training waren 28 Spieler vor Ort. Wir konnten attraktives und intensives Training bieten.“

Besondere Vorbereitung mit neuem Kader Die Vorbereitung der SG Burg war in diesem Jahr geprägt von einer einmaligen Konstellation. „Wir haben uns in den Monaten zuvor mit dem Werbener SV darauf verständigt, gemeinsam in die kommende Seniorensaison zu gehen“, erklärt Frank Gollasch. Aus der 1. und 2. Mannschaft der SG Burg sowie der 1. Mannschaft des Werbener SV wurden nun nur noch zwei Mannschaften gemeldet.

Motivierte Neuzugänge mit klaren Qualitäten

Einen großen Anteil an der neuen Kaderstruktur haben die Zugänge aus Werben. „Unsere Neuzugänge sind top motiviert und fügen sich super in die Mannschaft ein“, sagt Gollasch. Viele der jungen Spieler müssten zwar taktisch noch einiges lernen, könnten jedoch schon jetzt durch ihre Athletik Akzente setzen.

Besonders nennt er vier Spieler: „Albert Pohl und Jannik Preising kommen über ihre extreme Schnelligkeit und Spritzigkeit, Jonas Albrecht ist trickreich, dazu noch flink und eiskalt vor dem Tor, und Tom Siegert spielt wie ein alter Hase in der Abwehr – mit gutem Raum- und Spielverständnis und starkem Stellungsspiel.“ Alle vier hätten sich bestens integriert und würden die Mannschaft sofort verstärken.

Zugänge im Winter möglich – Abgänge kaum ein Thema

Die Personalplanung ist größtenteils abgeschlossen. „Eventuell werden im Winter noch ein paar Spieler zu uns stoßen“, so der Trainer. Ein Neuzugang stehe schon fest, könne jedoch aus persönlichen Gründen wohl erst zur Rückrunde wechseln. Auf der Abgangsseite bleibt es ruhig: „Unser Kader steht. Der Zusammenhalt ist prima!“ Einzige Ausnahme: „Leider mussten wir ja Jan Gulbing an seinen Heimatverein Kunersdorf zurückziehen lassen, aber die Tür wird für ihn in Burg immer offen sein.“

Breite und Tempo als neue Stärken

Mit dem neuen Kader sieht Gollasch sein Team deutlich variabler. „Wir haben dieses Jahr die Möglichkeit, mit unseren Neuzugängen einen schnelleren Fußball zu spielen, als noch vor einem Jahr.“ Entscheidend sei die Mischung: „Eine ausgewogene Mischung aus älteren, erfahrenen Spielern, die gemeinsam mit den jungen Wilden Vollgas geben wollen. Das spürt man in jedem Training.“ Wenn es gelinge, in Defensive und Offensive gleich motiviert zu agieren, „wird es schwer, uns zu schlagen“. Die Trainingsbeteiligung von mindestens 15 bis 25 Spielern pro Einheit ermögliche zudem ein hohes Niveau in jeder Einheit.

Umfangreiches Betreuerteam als Rückhalt

Unterstützung bekommt Gollasch von Danny Reichhold, dem bisherigen Trainer des Werbener SV, der gemeinsam mit ihm das Training leitet. Als „verlängerter Arm auf dem Platz“ fungieren Tony Dohmel und Paul Schötzig. Dazu kommt mit Marvin During ein neuer Mannschaftsleiter, und auch Fabian Stelzle bringt sich ein, um der Mannschaft „noch etwas mitzugeben“.

Fitnesstrainer Christopher Lukask und Kapitän Martin Stzrelczyk sorgen für die körperliche Verfassung des Teams. Physiotherapeutinnen Kira Thoms und Aylin Jordan begleiten die Mannschaft während der Woche und häufig auch zu den Spielen.

Ziel: Oben mitspielen und Favoriten ärgern

Das Saisonziel ist ambitioniert: „Wir wollen ins obere Drittel der Tabelle und die Favoriten ärgern.“ Die Liga schätzt Gollasch als ausgeglichen ein, konkrete Prognosen seien schwer. Dennoch ist er überzeugt, dass der Kader Fortschritte gemacht hat: „In der Breite und Spitze haben wir durch die Neuzugänge wirklich zugelegt. Wir wollen attraktiven Fußball mit Leidenschaft spielen.“

Blick auf die Konkurrenz

Für den Kampf um die Meisterschaft hat Gollasch klare Kandidaten im Auge: „Rot-Weiß Luckau als Absteiger muss man natürlich auf dem Zettel haben.“ Dahinter erwartet er ein offenes Rennen: „Die oberen fünf Mannschaften des letzten Jahres waren an guten Tagen alle schlagbar. Da wird es sehr viel auf die jeweilige Form und Konzentration der Mannschaften ankommen.“ Besonders hervor hebt er den SV Motor Cottbus-Saspow, der „spielerisch von den verbleibenden Mannschaften am ehesten noch herausgestochen“ sei.

Ein Kapitän als Schlüsselfigur

Im Zentrum der Mannschaft steht Kapitän Martin Stzrelczyk. „Er ist ein absolutes Bindeglied. Seit Jugendmannschaftszeiten kenne ich den Jungen und sein Fokus und Lebensmittelpunkt liegt auf dem Fußball.“ Er könne mit den jungen wie mit den erfahrenen Spielern gleichermaßen umgehen, halte die Motivation hoch und sei „für die Mannschaft ein absolutes Vorbild, auf und neben dem Platz“. Mit diesem Kapitän, der neuen Kaderbreite und dem gewachsenen Teamgeist will die SG Burg in der Landesklasse Süd eine starke Saison spielen.