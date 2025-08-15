Bei den Gästen aus Nordhorn ist die Personalsituation angespannt. „Wir fahren mit einer schmalen Bank, haben aktuell acht Verletzte im Kader – aber das sind keine Ausreden“, betont Co-Trainer Viktor Maier. Die Ausfälle eröffnen gleichzeitig Chancen für Spieler aus der zweiten Reihe: „Es ist die Gelegenheit für Jungs, die sich das verdient haben und auf ihre Chance gewartet haben.“ Nordhorn will vor allem das eigene Ballspiel wieder optimieren und an die Stärken aus der Partie gegen Eintracht Nordrhein-Westfalen anknüpfen. „Geduld und die richtige Einstellung werden entscheidend sein. Unser Ziel ist klar: Wir wollen in Voxtrup gewinnen.“

Voxtrup-Trainer Alexander Heinz rechnet mit einem anspruchsvollen Gegner, auch wenn Nordhorn nicht in Bestbesetzung antreten kann: „Sie haben mit Singh und Hölscher zwei völlig unterschiedliche, aber extrem torgefährliche Stürmer, und mit Tom Hopp einen Spielgestalter im Mittelfeld.“ Personell sieht es bei den Gastgebern deutlich besser aus, nur Marko Djordjevic (Langzeitverletzung) und ein Urlauber fehlen. „Für uns kommt es darauf an, unsere Stärken wieder auf den Platz zu bringen – so wie im letzten Spiel. Entscheidend wird sein, wie gut wir mit der Offensivpower der Nordhorner klarkommen und gleichzeitig unser eigenes Angriffsspiel durchziehen.“

Die letzten direkten Duelle sind schon knappe neun Jahre her. Damals konnten beide Teams je ein Ligaduell gewinnen. Die drei Punkte sind auch am Sonntag das Ziel beider Teams. Anpfiff ist dann um 15.00 Uhr.