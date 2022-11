„Wir wollen in dieser Saison den Pokal gewinnen“ Im Interview: Thomas Mohr, gemeinsam mit Heiko Ewen Trainer des A-Ligisten SG Mötsch/Stahl.

Wie erklären Sie sich die jüngste 3:4-Niederlage gegen die SG Neidenbach, nachdem Ihre Mannschaft bis zur 80. Minute bereits mit 3:1 geführt hatte?

MOHR Anstatt das 4:1 zu machen, verschulden wir in der 80. Minute einen unnötigen Elfmeter zum 2:3. Dann bekommen wir plötzlich Druck und haben die entscheidenden Situationen nicht gut genug verteidigt. Anstatt den Vorsprung zu verwalten, spielen wir weiter nach vorn, was in unserer DNA begründet liegt, und produzieren individuelle Fehler, die Neidenbach mit seiner Cleverness gnadenlos ausnutzt.

Vier Niederlagen in Folge stehen aktuell zu Buche. Ist der Mannschaft die Luft ausgegangen?

MOHR Nein, keineswegs. Diese Niederlagen sind unserer großen Unerfahrenheit geschuldet. Wir haben eine der jüngsten Mannschaften, wenn nicht sogar die jüngste in der Liga. Dennoch haben wir eine sehr gute Hinrunde gespielt. Dieser noch sehr jungen Mannschaft gehört die Zukunft.

Am Sonntag gastiert Ihre Mannschaft bei Aufsteiger SG Echtersbach. Was erwartet Sie da?