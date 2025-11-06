– Foto: Robert Geisler

»Wir wollen in die Bezirksliga - alles andere wäre gelogen« Der FC Salzweg spielt bis dato in der Kreisliga Passau eine herausragende Runde und muss am letzten Spieltag vor der Winterpause beim SV Röhrnbach ran Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Passau Salzweg Julian Blöchl

16 Spiele, 39 Punkte und erst eine Niederlage. Der FC Salzweg spielt in der Kreisliga Passau bislang eine nahezu perfekte Runde, deren logische Konsequenz die Tabellenführung ist. Allerdings haben Mautner, Rüther & Co. mit dem TSV Karpfham einen harten Widersacher, der nur zwei Zähler weniger auf seinem Konto hat. Der Rangdritte DJK Passau West liegt schon elf Punkte hinter dem Primus.

"Es läuft überragend. Die Art und Weise wie die Mannschaft auftritt, ist sehr überzeugend. Wir haben in den vergangenen eineinhalb Jahren intensiv an unserer Spielanlage gearbeitet und mittlerweile macht sich das bezahlt. Wir haben mit und gegen den Ball eine gute Struktur und sind zudem sehr variabel", verrät Coach Julian Blöchl, der mit seiner Truppe in der Vorsaison Dritter wurde. Der 36-jährige Übungsleiter stellt sich bis zum Schluss auf einen heißen Zweikampf mit dem TSV Karpfham ein: "Die haben einen ganz anderen Ansatz als wir, der aber auch sehr erfolgreich ist. Ich gehe davon aus, dass beide Teams in der Erfolgsspur bleiben werden und es ein spannendes Rennen bleibt."









Julian Blöchl ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft vollauf zufrieden – Foto: Robert Geisler







Eine regelrechte Machtdemonstration war der klare 4:0-Heimerfolg gegen den vor der Saison hoch gehandelten SV Perlesreut. "Das war ein herausragender Auftritt gegen einen guten Gegner", urteilt Blöchl, der mit seiner Truppe nun zum Jahresabschluss beim SV Röhrnbach ran muss. "Röhrnbach hat zuletzt zweimal in Folge gewonnen und wird mit breiter Brust in das Duell gegen uns gehen. Wir stellen uns auf einen richtigen Fight ein, den wir aber für uns entscheiden wollen. Psychologisch wäre es durchaus von Vorteil, als Spitzenreiter zu überwintern", meint der junge Übungsleiter, der als Aktiver höherklassige Erfahrung beim TV Freyung und FC Sturm Hauzenberg sammeln durfte.







Julian Blöchl macht auch kein Geheimnis daraus, in welche Richtung es für sein Team gehen soll: "Wir wollen in die Bezirksliga - alles andere wäre gelogen. Dafür ist es bisher zu gut gelaufen. Allerdings haben wir noch nichts erreicht, das muss uns allen bewusst sein." Ob es in der Winter-Wechselperiode Veränderungen geben wird, lässt der Blondschopf unbeantwortet: "Es kann sein, dass sich sowohl auf der Zu- als auch auf der Abgangsseite etwas tun wird. Diesbezüglich ist aber noch nichts spruchreif."