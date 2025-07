"Wir wollen in der Kreisliga oben mitspielen!"

Die 1. Frauenmannschaft des Heeslinger SC tritt nach dem Abstieg aus der Bezirksliga nun in der Kreisliga Rotenburg an. Zur neuen Spielzeit hat sich auf der Trainerbank einiges verändert: Jimmy Fransman und Sven Evers bilden das neue Trainerduo und übernehmen die Nachfolge von Frank Sandmann, der aus beruflichen Gründen ausgeschieden ist.

Fransman sieht in der neuen Rolle eine reizvolle Herausforderung. „Ich habe mich für diese Traineraufgabe entschieden, weil ich überzeugt bin, dass wir diese Spielerinnen weiterhin fördern und entwickeln können. In ihnen steckt viel Potenzial“, erklärte er gegenüber FuPa.

Der HSC hat sich bewusst dafür entschieden, in der neuen Saison nur ein Frauen-Team zu melden. „Wir hätten eventuell auch wieder zwei Teams melden können, ein Elfer- und ein Neuner-Team, wie früher, aber wir haben uns dagegen entschieden“, so der Trainer. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass man für ein Frauenteam deutlich mehr als nur 15 oder 18 Spielerinnen braucht.“

Mit frischem Elan in die neue Spielzeit

Das neue Trainerduo startet mit klarer Ausrichtung und viel Zuversicht in die Kreisliga-Saison. Fransman sieht großes Potenzial im Team: „Wir möchten die Spielerinnen weiterentwickeln. Unser Ziel ist es, in der Kreisliga oben mitzuspielen, und ich bin überzeugt, dass wir dafür auch die nötige spielerische Qualität in der Mannschaft haben.“