„Wir wollen immer gewinnen“: RSV fordert formstarkes Weende

Lasse Ahl blickt mit Respekt auf den Gegner: „Mit Weende wartet eine Mannschaft, die seit dem 20.09. nicht mehr verloren hat und somit vor Selbstvertrauen nur so trotzt.“

Doch der Trainer formuliert auch den eigenen Anspruch: „Da wollen wir natürlich dagegenhalten und, wenn möglich, auch den Abstand auf sie verkürzen.“

Die Gäste reisen mit breiter Brust an. Beim 4:0 gegen SG Niedernjesa v. 1925 traf Peters dreifach (37., 63., 88.), König steuerte ein weiteres Tor bei (54.). Auch das Hinspiel spricht für Spektakel: Beim 3:2-Auswärtssieg drehte der RSV die Partie nach Rückstand durch Peters (44.) – Pachon Campos (65., 73.) und Ernst (79.) sorgten für die Wende, ehe Peters (90.) noch einmal verkürzte.

Der RSV kommt ebenfalls mit einem intensiven Spiel im Rücken. Beim 2:2 gegen SC Hainberg trafen Pachon Campos (9.) und Pfeifenschneider (80.), nachdem Tjivera (20.) und Mc Galty (63.) zwischenzeitlich für die Gäste erfolgreich waren.

Für Lasse Ahl ist die Marschroute dennoch eindeutig: „Wir spielen zu Hause, da wollen wir immer gewinnen. Gerade im Hinblick auf unser auswärtslastiges Restprogramm.“

Damit ist die Ausgangslage klar: Ein formstarker Gegner trifft auf einen selbstbewussten Gastgeber und beide haben gute Argumente für ein weiteres intensives Duell.