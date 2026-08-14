„Wir wollen im oberen Bereich eine Rolle spielen“

– Foto: Roy Fischer

FuPa-Teamcheck: Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde will in der Brandenburgliga im oberen Bereich eine Rolle spielen. Trainer Uwe Lehmann sieht sein Team nach einer planmäßig verlaufenen Vorbereitung gut gerüstet, erwartet aber einen schweren Auftakt beim BSC Preußen 07.

Die Vorbereitung des SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde ist aus Sicht von Uwe Lehmann so verlaufen, wie es sich das Trainerteam vorgenommen hatte. Die ersten drei Testspielgegner waren bewusst mit Blick auf die körperlichen Anforderungen ausgewählt worden.

„Ich bin zufrieden mit der Vorbereitung, sie lief so, wie wir es geplant haben. Die ersten drei Gegner - Mahlsdorf, Siedenbollentin, Füchse - waren bewusst so gewählt, dass wir läuferisch gefordert waren. In den letzten beiden Testspielen - Strausberg, Frohnau - ging es inhaltlich in die richtige Richtung“, sagt Uwe Lehmann gegenüber FuPa.

Auch personell ist der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde bislang weitgehend unbeschadet durch die Vorbereitung gekommen. Aktuell gibt es wenige Ausfälle, der übrige Kader blieb von größeren Problemen verschont.

„Es gibt aktuell ein bis zwei Verletzte, der Rest ist sauber durch die Vorbereitung gekommen. Somit sind wir soweit zufrieden“, sagt Lehmann.

Zehn neue Spieler

Für die neue Saison hat sich der Kader des SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde mit zehn Zugängen verstärkt. Vom Sparta Lichtenberg kommen Daniel Hänsch, Lukas Noack und Jeremy Gampe. Von der SG Union Klosterfelde wechselt Richard Dannat nach Ahrensfelde.

Weitere Verstärkungen

Aus dem Kader von Lichtenberg 47 stoßen Samir Schock Negrete und Nick Graupner dazu. Ole Bresemann kommt von Berolina Stralau, Nevio Dahlke von Empor Berlin (U19). Aus der eigenen Jugend rücken Gene Ole Sabasch und Jerome Schmidt auf.

Guter erster Eindruck

Trotz der noch kurzen gemeinsamen Zeit fällt Lehmanns Urteil über die Neuzugänge eindeutig aus.

„Nach der kurzen Zeit ein wirklich durchweg guter Eindruck. Sie machen es sehr ordentlich. Das Trainerteam ist bis hierhin wirklich zufrieden, hat aber natürlich auch noch einiges vor“, sagt der Trainer.

Kaderplanung abgeschlossen

Weitere Veränderungen sind nach aktuellem Stand nicht vorgesehen. Auf die Frage nach zusätzlichen Zugängen und Abgängen antwortet der Trainer kurz: „Nein“

Passspiel und Struktur als Basis

Sportlich sieht Lehmann klare Stärken in seiner Mannschaft. Die Basics aus der vergangenen Spielzeit sollen weiterentwickelt werden.

„Wir möchten aus den Grundlagen der letzten Saison schon ein Stück weiterkommen. Wir sind sicherlich eine Mannschaft, die im Passspiel, der Struktur und der Grundordnung in dieser Liga sehr ordentlich ist.“

Defensive soll noch stabiler werden

Auch defensiv sieht der Trainer seine Mannschaft gut aufgestellt, will aber den nächsten Schritt gehen.

„Und wir sind durchaus defensiv stabil, wollen uns aber diesbezüglich auch in dieser neuen Spielzeit noch verbessern, noch weniger Tore zulassen.“

Gleichzeitig soll das Team nach vorne für Überraschungen sorgen können.

„Offensiv werden wir voraussichtlich auch für die eine oder andere Überraschung gut sein, haben in dieser Hinsicht einiges zu bieten. Je nachdem, wie die Spieler es auf den Rasen bekommen.“

Stärke bei Standards

Eine weitere Qualität sieht Lehmann bei ruhenden Bällen. „Eine weitere Stärke sind unsere Standards – offensiv und defensiv.“

Oben mitspielen

Das Saisonziel ist klar formuliert, ohne dass Uwe Lehmann eine konkrete Platzierung nennt.

„Wir möchten uns im Vergleich zur letzten Saison noch steigern und im oberen Bereich eine Rolle spielen. Wie weit es am Ende dann reicht, wird von uns, aber natürlich auch von der Konkurrenz abhängen“, erklärt der Coach.

Mehrere Favoriten

Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten erwartet Lehmann ein enges Rennen.

„Ich denke, Neuruppin, BSC Süd und Stahl werden eine ähnlich gute Rolle spielen. Genauso sind natürlich Schöneiche und Aufsteiger Viktoria Potsdam in diesem Zusammenhang zu nennen.“

Eine starke Brandenburgliga

Der Trainer rechnet insgesamt mit einer umkämpften Saison.

„Ich bin mir sehr sicher, dass es eine sehr ausgeglichene, aber vor allem auch starke Brandenburgliga in der neuen Saison sein wird.“

Schwieriger Auftakt

Zum Saisonstart wartet mit dem BSC Preußen 07 eine Aufgabe, die Lehmann nicht unterschätzt.

„Die Vorbereitung und das erste Saisonspiel sind ja immer zwei Paar Schuhe. Unser Ziel ist es natürlich, beim BSC Preußen 07 einen Auswärtssieg zu schaffen.“

Respekt vor Preußen

Gleichzeitig weiß Chefcoach Uwe Lehmann um die Herausforderung.

„Wir wissen aber auch, dass dieses Vorhaben nicht leicht sein wird, Preußen war letzte Saison sehr heimstark und hat sehr gute Einzelspieler, wie z. B. David Nieland.“

Der Auftakt sei deshalb eine echte Bewährungsprobe.

„Das wird ein sehr schwerer Auftakt, aber das ist für alle Teams so.“

Mit einem Dreier starten

Trotz des Respekts vor dem Gegner bleibt das Ziel für den Saisonbeginn eindeutig.

„Von daher ist es unser Ziel, gut reinzustarten und bestmöglich einen Dreier einzufahren“, betont der Trainer.

Die Vorbereitung ist damit abgeschlossen, die ersten Erwartungen sind formuliert – nun soll der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde zeigen, wie viel von den Vorhaben bereits im ersten Pflichtspiel auf den Rasen kommt.