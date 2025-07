„Wir wollen hoch!“ – SSV Kaldauen will nach Platz 3 in die Kreisliga A

– Foto: Rudi Thomas

Zwei Jahre nach dem Umbruch ist der SSV Kaldauen in der Kreisliga B2 Sieg wieder ein fester Bestandteil der Spitzengruppe. In der abgelaufenen Saison landete das Team von Trainer Faton Sejdija auf einem starken dritten Platz. Nun soll in Jahr drei des Neuaufbaus der nächste Schritt folgen – der Aufstieg.

„Klar, der dritte Platz fühlt sich gut an – auch wenn am Ende der Rückrunde ein bisschen Enttäuschung dabei war, weil einfach mehr drin gewesen wäre“, so sportlicher Leiter Andreas Dellert. „Trotzdem: Wenn man bedenkt, dass wir im Jahr davor Achter geworden sind und gerade mal im zweiten Jahr nach dem Umbruch stecken, ist Platz 3 echt stark und etwas, worüber wir uns richtig freuen können.“ Druck? "Der ein oder andere braucht das sogar"

Seit dem 22. Juli läuft die Vorbereitung auf die neue Saison. „Die ist von unserem Trainerteam top organisiert. Unser Torwarttrainer nimmt sich intensiv die Keeper vor, und wir testen gegen einige höherklassige Mannschaften“, sagt Dellert. Die Tests gegen starke Gegner sollen helfen, „möglichst viele Widerstände zu spüren, um uns weiterzuentwickeln und in der kommenden Saison das Maximum rauszuholen“. Und dieses Maximum ist klar definiert: „Unser Saisonziel ist ganz klar: Wir wollen aufsteigen! 2023 haben wir gemeinsam mit dem Trainerteam einen Dreijahresplan gestartet – mit dem Ziel, die Mannschaft zurück in die A-Klasse zu bringen. Jetzt starten wir in Jahr drei, und genau daran wollen und werden wir uns messen lassen.“