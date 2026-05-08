„Wir wollen Hillerse ärgern“

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Der VfL Wahrenholz empfängt Spitzenreiter TSV Hillerse mit viel Selbstvertrauen und der Erinnerung an ein spektakuläres Hinspiel. Trotz personeller Sorgen wollen die Gastgeber den Tabellenführer erneut vor Probleme stellen und selbst den Anschluss an die oberen Plätze wahren.

Der TSV Hillerse führt die Bezirksliga Braunschweig 1 mit 65 Punkten souverän an und präsentiert sich seit Wochen als konstanteste Mannschaft der Liga. Der Vorsprung auf Verfolger SSV Vorsfelde II beträgt neun Punkte bei einem Spiel mehr. Mit 95 erzielten Treffern stellen sie die mit Abstand beste Offensive der Liga.

Doch beim VfL Wahrenholz blickt man der Aufgabe keineswegs zurückhaltend entgegen. „Heimspiel gegen Hillerse, gegen den Tabellenführer, gegen den Aufstiegskandidaten Nummer eins. Dennoch wollen wir uns da nicht verstecken“, sagt Trainer Marcel Neumann. Die Erinnerung an das Hinspiel liefert dabei spürbar Selbstvertrauen.

Damals trotzte der VfL Wahrenholz dem Spitzenreiter in Unterzahl ein spektakuläres 4:4 ab. Nach Treffern von Hanse, Balke und Henneicke führten die Wahrenholzer trotz langer Unterzahl zwischenzeitlich mit 3:1, ehe die Partie in einer dramatischen Schlussphase noch mehrfach kippte. Borgfeld rettete Hillerse erst in der 90. Minute einen Punkt.

Für Neumann besitzt dieses Spiel weiterhin Aussagekraft. „Das haben wir im Hinspiel bewiesen, wo wir drei Tore in Unterzahl schießen und am Ende nach 70 Minuten Unterzahl 4:4 spielen.“ Auch die jüngere Vergangenheit stärkt den Glauben an eine erneute Überraschung. „Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir Hillerse ärgern können. Die letzte Niederlage gegen Hillerse muss Jahre zurückliegen. Dementsprechend können wir selbstbewusst reingehen.“ Laut FuPa-Datenbank war die letzte Niederlage gegen Hillerse ein Pokalspiel im Jahr 2018 (3:0 Sieg für Hillerse).

Die Formkurve der Gastgeber unterstützt diese Einschätzung zusätzlich. Wahrenholz ist seit drei Spielen ungeschlagen und gewann zuletzt mit 3:2 beim MTV Isenbüttel. Nach einem Eigentor von Vespermann drehte die Mannschaft die Partie durch zwei Treffer von Hanse und ein Tor von Lass. Erst tief in der Nachspielzeit gelang Isenbüttel noch der Anschluss.

„Gerade auch mit dem Sieg im Rücken von Isenbüttel und der Tatsache, dass wir jetzt drei Spiele ungeschlagen sind, können wir selbstbewusst sein“, sagt Neumann. Gleichzeitig formuliert der Trainer offensiv die eigene Zielsetzung. „Wir wollen Hillerse ärgern, wir wollen vielleicht nochmal oben ein bisschen ins Aufstiegsrennen eingreifen. Klar, das ist unser Ziel.“

Allerdings weiß der Coach auch um die Schwierigkeit der Aufgabe. „Hillerse hat eine sehr, sehr gute Mannschaft, ist brutal konstant aktuell, schießt viele Tore und steht hinten sicher. Das ist schon das Nonplusultra in der Liga. Dementsprechend wird das ein harter Weg.“

Erschwert wird die Situation für den VfL Wahrenholz zusätzlich durch personelle Probleme. „Wir sind personell wirklich arg gebeutelt aktuell. Es fehlen mehrere Spieler aufgrund von Verletzungen und Urlaub, bei ein paar anderen gibt es noch Fragezeichen“, erklärt Neumann. Welche Optionen ihm letztlich zur Verfügung stehen, werde sich erst kurzfristig entscheiden. „Da wird man Sonntag sehen, inwieweit wir das umsetzen können, wie ich mir das vorstelle.“

Trotzdem bleibt der Trainer bei seiner offensiven Haltung. „Wir verstecken uns auf gar keinen Fall. Wir sind selbstbewusst genug, wir wissen, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Wir haben noch Ziele und die wollen wir verfolgen, mit welcher Mannschaft auch immer.“

Die Voraussetzungen versprechen damit ein Duell, in dem der Tabellenführer auf einen Gegner trifft, der derzeit in guter Verfassung ist und sich ausdrücklich nicht mit der Außenseiterrolle zufriedengibt. Oder wie Neumann es formuliert: „Eins ist sicher: Wir werden alles auf den Platz lassen, um irgendwie Punkte zu sammeln.“