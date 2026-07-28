„Wir wollen hier wieder etwas entfachen, woran jeder Spaß hat“

Der Umbruch beim SV Altlüdersdorf begann früh. Bereits am 6. Juli nahm das Team die Vorbereitung auf, um dem neuen Trainerteam und den vielen neuen Gesichtern möglichst viel Zeit zum Kennenlernen zu geben. Anfangs musste Kai Brandt allerdings mit einer kleinen Trainingsgruppe arbeiten, weil Urlaube und ältere Verletzungen die personelle Situation erschwerten. Schritt für Schritt wuchs der Kader jedoch zusammen.

"Stand jetzt sind wir mit der Vorbereitung und den absolvierten Testspielen absolut zufrieden. Wir konnten viele Erkenntnisse ziehen und an Inhalten arbeiten. Wir wissen aber auch, dass noch viel zu tun ist. Über die einzelnen Inhalte möchte ich jetzt hier nicht viel mehr verraten. Ich hoffe, dass man unsere Handschrift viel eher später auf dem Platz sieht“, fügt er hinzu.

„Wir sind seit dem 06.07. wieder auf dem Trainingsplatz. Wir wollten so früh wie möglich starten, denn uns war klar, dass der Umbruch seine Zeit braucht. Neues Staff-Team, neue Spielergesichter usw. müssen sich erst einmal kennenlernen und das bedarf seiner Zeit. Durch den frühen Trainingsstart war auch klar, dass wir erst einmal nur eine kleine Trainingsgruppe - Urlaube, alte Verletzungen etc. standen uns da noch ein bisschen im Wege - zur Verfügung haben, die jedoch nach und nach aufgestockt werden konnte", sagt Brandt gegenüber FuPa.

Zwei Neuzugänge sind bereits vorgestellt

Bislang stehen zwei Neuzugänge offiziell fest. Kenan Sadettin Cevik wechselte von S.D. Croatia, Abdoul Aziz Conte kommt von Polar Pinguin Berlin. Weitere Personalien sollen zu gegebener Zeit vom Verein selbst bekannt gegeben werden.

"Alle weiteren Neuzugänge werden vom Verein bekannt gegeben, so ist unsere Absprache", erklärt der Trainer.

Von den beiden Neuzugängen hat der Trainer bislang einen positiven Eindruck gewonnen und verbindet mit ihnen klare Erwartungen.

„Einen guten (Eindruck). Sie werden uns voranbringen und dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen.“

Transferfenster bleibt im Blick

Ob die Personalplanungen beim Sportverein bereits abgeschlossen sind, lässt Kai Brandt offen. Der Verein beobachtet den Markt weiterhin aufmerksam.

„Das ist nicht auszuschließen. Wir halten die Augen und Ohren weiter offen.“

Auf der Abgangsseite rechnet der Trainer derzeit nicht mehr mit Veränderungen.

„Ist nicht mehr geplant", meint Brandt.

Spielstärke, Zweikampfhärte und Lernbereitschaft

Für die neue Saison hat sich das Trainerteam ein klares Profil für die Mannschaft vorgenommen. Dabei sieht der Coach bereits gute Ansätze, weiß aber auch, dass weitere Arbeit notwendig ist.

„Wir wollen uns in der kommenden Saison als eine spiel- und zweikampfstarke Mannschaft präsentieren, die auch taktisch gut eingestellt ist. All das bringen die Jungs teilweise schon mit. Klar müssen wir daran noch ordentlich arbeiten. Aber am Ehrgeiz der Jungs wird es nicht scheitern. Sie sind sehr lernfähig und hungrig. Das ist eine gute Basis, auf die wir bauen können.“

Mehr als nur Punkte als Ziel

Sportlich soll die Mannschaft erfolgreicher abschneiden als in der vergangenen Spielzeit. Gleichzeitig geht es dem Trainer darum, rund um den Verein wieder ein gemeinsames Gefühl entstehen zu lassen.

„Eine erfolgreichere Saison zu spielen als die abgelaufene. Klar wollen wir so schnell wie möglich unsere Punkte holen. Wer möchte das nicht? Aber es ist nicht nur das: Wir wollen hier wieder etwas entfachen, woran jeder Spaß hat. Die Jungs, wir, die Fans, die Vereinsverantwortlichen – einfach jeder, der es mit dem SVA gut meint, soll nach dem Spiel zufrieden nach Hause gehen und sich als ein Teil der SVA-Familie fühlen. Die entsprechenden Ergebnisse helfen da natürlich", unterstreicht Brandt.

Mehrere Teams im Favoritenkreis

Einen eindeutigen Meisterschaftsfavoriten sieht Kai Brandt nicht. Stattdessen erwartet er ein enges Rennen mit mehreren ambitionierten Mannschaften.

„Schwierig zu beantworten. Es haben einige Clubs ziemlich aufgerüstet und starke Transfers getätigt. Ich zähle Viktoria Potsdam, Schöneiche, Neuruppin und Ahrensfelde zum Favoritenkreis. Aber auch sie müssen erst einmal ihre Spiele spielen und häufig drückt sich da ja auch mal ein Außenseiter mit rein.“