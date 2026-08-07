Ein Blick auf die Abschlusstabelle der vergangenen Saison zeigt, dass die Rollen auf dem Papier verteilt sind. SCW Göttingen beendete die Saison 2025/26 mit 62 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und stellte mit 96 Treffern eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga. Der SV Rotenberg sammelte 38 Punkte und belegte Rang zehn. Mit dem Saisonwechsel verlieren diese Zahlen jedoch an Bedeutung, beide Mannschaften beginnen wieder bei null und wollen sich möglichst früh eine gute Ausgangsposition verschaffen.

Beim SV Rotenberg ist die Vorfreude auf den Pflichtspielauftakt groß. Co-Trainer Pascal Bigalke spricht von einer intensiven Vorbereitung, nach der die Mannschaft hochmotiviert sei. Personell müsse das Team zwar noch einige Ausfälle durch Urlaub und Verletzungen verkraften, dennoch sieht Bigalke genügend Qualität im Kader. Die Spieler, die zur Verfügung stehen, hätten nun die Möglichkeit, sich zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen.

Entsprechend liegt der Fokus zunächst auf der eigenen Leistung. Bigalke macht deutlich, worauf es zum Auftakt ankommen soll: „Wir wollen gut in die Saison starten und uns Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben holen. Einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigen und am Ende gucken wir, was bei raus kommt.“

Auch beim SCW Göttingen ist die Freude über den Saisonbeginn groß. Trainer Steffen Claaßen blickt mit Zuversicht auf die neue Spielzeit, weiß aber gleichzeitig um die Schwierigkeit der Aufgabe. „Gegen Rotenberg auswärts ist es immer nicht einfach. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren nicht gewonnen. Kein einziges Mal. Insofern sind wir sehr gewarnt, was den Gegner angeht.“

Wie viele andere Teams sieht auch Claaßen seine Mannschaft noch in einer frühen Phase der Saison. „Wir befinden uns, wie vielleicht viele andere Mannschaften, auch noch in der Findungsphase und wollen dann in den ersten Spielen der Saison schauen, wo wir stehen. Aber nichtsdestotrotz treten wir natürlich jedes Spiel an, um zu gewinnen. So auch am Sonntag.“

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im März diesen Jahres mit einem 8:1 für die Claaßen-Elf.

Ob sich die Favoritenrolle des SCW Göttingen bestätigt oder der SV Rotenberg den Heimvorteil nutzt, wird sich am Sonntagnachmittag zeigen. Fest steht: Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Bezirksliga-Saison starten und sind heiß auf die neue Spielzeit.