„Wir wollen Gifhorn das Leben so schwer wie möglich machen“

„Wir haben jetzt sieben Punkte aus den letzten vier Spielen geholt, das ist ganz solide“, sagt VfB-Coach Cedric Wienhold. „Aber wir sind noch lange nicht zufrieden mit den 16 Punkten, wir wollen jetzt am Sonntag nachlegen.“

Einfach wird das allerdings nicht. Wienhold berichtet von „ein bisschen Chaos“ im Kader: „Unser Stammtorhüter Max Mohnke hat sich den Daumen doppelt gebrochen, und Leon Rauth, der letztes Jahr unsere Nummer eins war, befindet sich nach seiner Fußverletzung erst im Aufbautraining. Momentan stehen wir ohne richtigen Torwart da.“ Unterstützung kommt deshalb von der ersten Mannschaft: „Da sind wir sehr dankbar, dass wir Hilfe bekommen.“

Auch im Feld muss der VfB auf einige Akteure verzichten. „Maxi Kübler fehlt weiter, und auch Dennis Pollak wird am Wochenende ausfallen. Der Kader ist breit genug, aber nichtsdestotrotz tut das natürlich ordentlich weh.“, erklärt Wienhold.

Trotz der angespannten Personallage herrscht Optimismus im Lager der Gäste. „Die Jungs entwickeln sich super. Wir hatten eine gute Trainingswoche, haben am Mittwoch mal etwas lockerer trainiert, um den Spaß zurückzuholen.“, so der Coach.

Der Blick auf den Gegner fällt respektvoll, aber selbstbewusst aus: „Gifhorn ist für mich eine kleine Wundertüte. Sie können an guten Tagen richtig stark spielen, haben aber auch immer wieder Aussetzer. Und mit dem neuen Trainer kommt sicher etwas Aufwind“, meint Wienhold. „Trotzdem: Wir fahren da hin, um zu gewinnen.“

Auch der Rasenplatz im Gifhorner Stadion wird für Wienhold ein Faktor: „Der ist bei dem Wetter sicher nicht mehr der Beste. Aber wir haben sowohl Rasen als auch Kunstrasen – wir sind vorbereitet.“

Die Zielsetzung für die kommenden Wochen ist klar formuliert: „Wir haben uns vorgenommen, aus den nächsten drei Spielen gegen Gifhorn, Schwülper und Wendschott mindestens sieben Punkte zu holen, im Idealfall neun“, sagt Wienhold entschlossen. „Wir wollen früh da sein, eklig sein, nerven – einfach alles reinwerfen. Wenn wir das auf den Platz bringen, dann bin ich überzeugt, dass wir auch in Gifhorn bestehen können.“