"Wir wollen gewinnen" - Schüttorf empfängt Firrel

Der Verein wolle beide Jungs in der schwierigen Phase unterstützen: „Beide bekommen von uns alle erdenkliche Unterstützung“, betonte Große Vennekate. Gleichzeitig sei der Ausfall der beiden Spieler „unfassbar bitter“ für die Mannschaft. Aber er sei sich sicher, dass beide gestärkt zurückkommen werden.

Sportlich geht es am letzten Spieltag weder für Schüttorf noch für Firrel noch um entscheidende Tabellenplätze. „Für Firrel ist klar, dass sie abgestiegen sind. Bei uns ist klar, dass wir im kommenden Jahr in der Liga bleiben“, sagte der Co-Trainer. Schüttorf könnte mit einem Heimsieg und einem Patzer vom SC Melle lediglich noch auf Rang acht Rücken. Firrel hingegen geht nach acht Saisons in der Landesliga wieder in die Bezirksliga runter

Trotzdem wolle der FC Schüttorf die Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen. „Wir wollen das letzte Heimspiel in dieser Saison gewinnen“, kündigte Große Vennekate an. Anschließend wolle man gemeinsam mit den Zuschauern „einen persönlichen Abschied und einen Ausklang aus der Saison feiern“. Die Chancen stehen gut. Aus den vergangenen sechs direkten Duellen konnte Schüttorf fünf Mal als Sieger vom Feld schreiten. Das übrige Duell endete Remis.

Anpfiff ist dann am morgigen Samstagnachmittag um 15.30 Uhr.