"Wir wollen gewinnen" - Hemmingen-W. empfängt Schlusslicht Ochtersum

Der SC Hemmingen-Westerfeld bestreitet am Sonntag um 15 Uhr sein Heimspiel gegen den VfR Germania Ochtersum und geht als Tabellenführer der Landesliga Hannover in die Begegnung. Die Gäste reisen als Tabellenletzter an und haben in dieser Saison erst einen Sieg geholt.

Trotz der klaren Ausgangslage richtet der SCH den Fokus auf eine konzentrierte Leistung. Trainer Tim Hoffmann erklärte vor dem Spiel: „Es ist ganz wichtig, dass wir konzentriert und mit der gleichen Leidenschaft in das Spiel kommen, wie zuletzt gegen Eilvese.“

Die jüngste Partie zeigte, wie schnell ein Spiel kippen kann. Erst in den Schlussminuten gelang Hemmingen der 3:2-Erfolg gegen den STK Eilvese. Joker Benedikt Biehl traf nach seiner Einwechslung in der achtundfünfzigsten Minute sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Nachspielzeit. Hoffmann bezeichnete den Erfolg als „ein hartes Stück Arbeit“.

Der erste Durchgang stellte seine Mannschaft vor Herausforderungen. „Wir haben in der ersten Halbzeit einige Probleme im Zugriff gehabt, da uns Eilvese geschickt ihr Spiel mit langen Bällen aufgezwungen hat und es dann technisch einfach besser aufgelöst hat.“ Nach der Pause drehte der Spitzenreiter auf. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann klar und deutlich besser, viel druckvoller und hatten schon vor den Toren einige sehr gute Chancen. Aufgrund der Laufbereitschaft und spielerischen Komponente sowie ein paar Umstellungen konnten wir dann das Spiel so gestalten, wie wir es uns vorgestellt hatten“, betonte Hoffmann.

Besonders freute er sich über die Leistung seines Jokers. „Dass mit Biehl ein Einwechselspieler die Tore erzielt, spricht für den Spieler und das Team. Jedem ist seine Wichtigkeit bewusst. Ich freue mich sehr für Ben.“

Hinspiel als Mahnung

Dass das Duell gegen Ochtersum kein Selbstläufer wird, zeigte bereits die Begegnung Anfang August. Erst ein Treffer von Christopher Schultz in der sechsten Minute der Nachspielzeit brachte Hemmingen den 2:1-Sieg. Für Hoffmann ist die Marschroute klar. „Wir wollen gewinnen, müssen dafür aber unsere Leistung bringen und vollen Einsatz zeigen.“