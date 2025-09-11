"Wir wollen gemeinsam mit unseren Fans den nächsten Heimsieg feiern"

Rückblick auf die Niederlage in Mannheim

Die Partie beim Spitzenreiter hätte kaum besser beginnen können. Bereits in der dritten Minute brachte Denis Lübke den GSV in Führung. Doch am Ende stand die Mannschaft trotz leidenschaftlichem Auftritt mit leeren Händen da. „Ich denke, wir haben insgesamt gar nicht so viel falsch gemacht. Mannheim war zwar über weite Strecken etwas aktiver, aber wir haben diszipliniert verteidigt und das Spiel lange offen gehalten. Am Ende waren es zwei Momente, die das Spiel zugunsten von Mannheim entschieden haben“, so Lübke. Vor allem der späte Treffer von Pasqual Pander in der 80. Minute sei der entscheidende Nackenschlag gewesen.

Der bisherige Saisonverlauf

Mit acht Punkten aus den ersten sieben Spielen liegt der GSV derzeit im Mittelfeld der Tabelle. Dennoch überwiegt im Lager der Göppinger das Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre. „Natürlich sind wir mit der Ausbeute nicht zufrieden. Dennoch haben wir mit zwei souveränen Zu-Null-Siegen und einem Fight gegen Aalen gezeigt, was möglich ist“, erklärt Lübke.

Der Blick nach vorn

Die ersten Wochen in der Oberliga haben verdeutlicht, dass der 1. Göppinger SV von vielen Teams als Regionalliga-Absteiger besonders ernst genommen wird. „Als Regionalliga-Absteiger treffen wir auf Teams, die gegen uns besonders motiviert und fokussiert auftreten“, beschreibt Lübke die Lage. Umso wichtiger sei es, die eigene Qualität nun noch konsequenter und konstanter auf den Platz zu bringen. Die Mannschaft arbeite geschlossen daran, die spielerischen Ansätze in Punkte umzumünzen.

Das Heimspiel gegen Hollenbach

Mit dem FSV Hollenbach wartet am Samstag ein erfahrener Gegner, der in der Tabelle knapp vor dem GSV rangiert. „In erster Linie erwartet uns ein Heimspiel. Wenn wir unsere Leistung abrufen und dabei unser GSV-Publikum im Rücken haben, ist es gar nicht so wichtig, wie der Gegner heißt“, macht Lübke deutlich. Klar sei das Ziel: drei Punkte und ein Heimsieg.

Das sagt die Mannschaft

Denis Lübke bringt die Stimmung auf den Punkt: „Unser Ziel ist jedenfalls klar: Wir wollen gemeinsam mit unseren Fans den nächsten Heimsieg feiern.“ Seine Worte spiegeln den Willen wider, nach der bitteren Niederlage in Mannheim eine Reaktion zu zeigen. Mit Leidenschaft, Einsatz und dem Publikum im Rücken soll der Weg in die obere Tabellenhälfte eingeschlagen werden.

Ausblick

Der 1. Göppinger SV hat in den ersten Wochen gezeigt, dass er in der Oberliga angekommen ist. Mit dem Selbstvertrauen aus den bisherigen Auftritten und dem klaren Willen zur Wiedergutmachung soll gegen Hollenbach der nächste Schritt gelingen. Der GSV will die Hohenstaufenstraße zur Festung machen – und die Fans träumen von einem weiteren Heimsieg, der das Team in der Tabelle nach oben klettern lässt.