„Wir wollen gegenhalten“: Wendschott empfängt Hillerse

– Foto: WSV Wendschott Instagram

WSV Wendschott steht am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 vor einer der schwierigsten Aufgabe der Saison. Nach dem 0:2 gegen MTV Isenbüttel kommt mit dem TSV Hillerse eine Mannschaft, die mit einem 5:0 beim SV Westerbeck erfolgreich in die Saison gestartet ist. Die Gastgeber haben zudem erhebliche Personalprobleme und müssen unter anderem ohne einen verfügbaren Torhüter auskommen.

Die Ausgangslage bereitet Giuseppe Millemaci wenig Freude. „Das Spiel gegen Hillerse steht unter keinem guten Stern, muss man ganz ehrlich sagen“, sagt der Trainer des WSV Wendschott. Seine Mannschaft habe derzeit mit erheblichen personellen Problemen zu kämpfen. Eine Verlegung der Partie habe Wendschott deshalb beim kommenden Gegner angefragt, doch Hillerse habe dem Wunsch nicht entsprochen.

Trotz der schwierigen Voraussetzungen will Millemaci die Situation nicht als Entschuldigung verstanden wissen. „Wir wollen nicht jammern. Wir gucken mal, wie wir das so alles hinbekommen“, sagt der Trainer. Nun müsse zunächst eine Mannschaft zusammengestellt werden, die gegen Hillerse antreten kann.

Besonders angespannt ist die Situation im Tor. „Wir haben im Moment, Stand jetzt, keinen Torhüter“, erklärt Millemaci. Der erste Torwart hat sich das Band im Knie gerissen, der zweite musste sich in der vergangenen Woche einer Mandeloperation unterziehen. Auch der Torhüter, der beim 0:2 gegen MTV Isenbüttel im Einsatz war, ist verletzt. Hinzu kommen weitere Ausfälle durch Urlaub und Verletzungen.

Sportlich geht Wendschott nach der Auftaktniederlage ohnehin als Außenseiter in die Partie. Der 0:2-Niederlage gegen MTV Isenbüttel steht der deutliche 5:0-Erfolg des TSV Hillerse beim SV Westerbeck gegenüber, sowie ein 13. Platz in der vergangenen Saison einem ersten Platz gegenübersteht. Millemaci macht deshalb keinen Hehl aus seinen Erwartungen: „Gegen Hillerse rechnen wir uns eigentlich nicht so viel aus.“

Dennoch soll die Partie für Wendschott nicht ohne Nutzen bleiben. „Wir wollen gucken, dass wir da weiter wie als Vorbereitung dran arbeiten“, erklärt Millemaci. Das Spiel soll unter anderem dabei helfen, konditionell Fortschritte zu machen und an bestimmten Dingen weiterzuarbeiten. „Wir nehmen das Spiel als Vorbereitung, sodass wir einige Sachen gut machen wollen, dass wir uns generell verbessern, dass wir konditionell ein bisschen aufbauen.“

Gänzlich abschenken will der Gastgeber die Partie trotzdem nicht. „Wir wollen gegenhalten, natürlich wollen wir alles versuchen eventuell eine Überraschung zu landen“, sagt Millemaci. Gleichzeitig ordnet er die Begegnung realistisch ein und richtet den Blick bereits auf die kommenden Wochen, in denen zahlreiche Spieler zurückkehren sollen.

Der TSV Hillerse reist dagegen mit dem Selbstvertrauen eines 5:0-Erfolgs nach Wendschott. Co-Trainer Felix Schrader spricht von einem „guten Start“, den die Mannschaft nun fortsetzen wolle. „Diesen wollen wir gerne gegen Wendschott fortsetzen“, sagt Schrader. Trotz des klaren Auftaktsieges erwartet er keine einfache Partie.

„Uns erwartet ein schwerer Gegner, der uns alles abverlangen wird“, erklärt der Hillerse Co-Trainer. Für seine Mannschaft werde es darauf ankommen, die Konzentration über die gesamte Partie hochzuhalten.

Dabei setzt Hillerse auf eine stabile Defensive als Fundament. „Um gegen Wendschott zu bestehen, müssen wir mit einer kompakten Defensive agieren und dürfen uns in keinem Mannschaftsteil Fehler erlauben“, fordert Schrader. Gleichzeitig sieht er in der Chancenverwertung einen möglichen Schlüssel: „Wenn wir unsere Torchancen konsequent nutzen, können wir etwas Zählbares mitnehmen.“

Auch bei den Gästen ist der Kader nicht vollständig. „Personell können wir leider nicht aus dem Vollen schöpfen“, sagt Schrader. Urlauber und angeschlagene Spieler fehlen weiterhin. Die personelle Situation ist damit auf beiden Seiten angespannt, allerdings fällt sie bei Wendschott nach den Angaben von Millemaci besonders schwer ins Gewicht.

Am Sonntag um 15 Uhr treffen beide Mannschaften aufeinander. Hillerse will den gelungenen Saisonstart fortsetzen und verlangt dafür Konzentration, defensive Kompaktheit und Konsequenz vor dem Tor. Wendschott hat dagegen deutlich weniger personelle Möglichkeiten, will aber trotz der schwierigen Lage alles versuchen, um vielleicht doch für eine Überraschung zu sorgen.