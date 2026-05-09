„Wir wollen gegen Sparta anders auftreten“

– Foto: SCW Göttingen - Instagram

Nach dem Ende der langen Ungeschlagen-Serie steht der SCW Göttingen im Stadtduell bei Sparta Göttingen unter besonderer Beobachtung. Während die Gäste nach der ersten Niederlage seit 18 Spielen eine Reaktion zeigen wollen, benötigt Sparta im unteren Tabellenmittelfeld dringend Stabilität.

Das Derby findet in einer Phase statt, in der beide Mannschaften mit unterschiedlichen Entwicklungen umgehen müssen. Der SCW Göttingen belegt mit 50 Punkten weiterhin Rang drei und spielt insgesamt eine starke Saison, kassierte zuletzt jedoch mit dem 0:3 gegen den SC Hainberg einen leichten Dämpfer im oberen Tabellenbereich. Für Sparta Göttingen verlief die Rückrunde bislang deutlich schwieriger. Die Mannschaft holte in der zweiten Saisonhälfte erst sieben Punkte und steht in der Rückrundentabelle lediglich auf Rang 15.

Die jüngste Niederlage des SCW Göttingen hatte dabei durchaus Signalwirkung. Gegen den direkten Konkurrenten SC Hainberg geriet die Mannschaft bereits früh durch Gundlach in Rückstand und fand anschließend kaum Zugriff auf die Partie. Pampe und Zapkau sorgten schließlich für die deutliche Niederlage.

Trainer Steffen Claaßen bewertet das Spiel nüchtern, sieht darin aber auch einen notwendigen Impuls. „Wir haben jetzt gegen Hainberg verloren. Ich glaube aber trotzdem, dass wir noch Ansprüche an uns selbst und an die Saison haben und dass wir diese weiter erfolgreich gestalten können.“

Besonders bemerkenswert: Vor der Niederlage war der SCW Göttingen 18 Spiele in Folge ungeschlagen geblieben. „Wir haben jetzt mal wieder verloren nach, ich glaube, 17 oder 18 Spielen ohne Niederlage. Das gehört dazu“, sagt Claaßen. Entscheidend sei nun die Reaktion seiner Mannschaft. „Wir wollen unsere Schlüsse daraus ziehen und gegen Sparta anders auftreten.“

Dabei erwartet der Trainer keineswegs einen angeschlagenen Gegner. Im Gegenteil: „Sparta ist auch wieder im Aufwind, und das haben wir vernommen“, erklärt Claaßen vor dem Derby.

Damit hat Claaßen recht, nach fünf sieglosen Spielen zum Jahresbeginn, gab es in den letzten fünf Spielen immerhin sechs Punkte, dank den beiden Siegen gegen RSV Göttingen und Werratal.

Demnach bewegt sich Sparta mit 34 Punkten weiterhin im gesicherten Mittelfeld und liegt auf Rang sieben mit genügend Abstand zur Abstiegszone.

Das Hinspiel verdeutlichte bereits, wie eng die Kräfteverhältnisse in diesem Duell sein können. Beim torlosen 0:0 neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, keine Mannschaft konnte den Sieg für sich beanspruchen.

Für den SCW Göttingen geht es dabei nicht nur um Wiedergutmachung nach der Niederlage gegen Hainberg, sondern auch darum, den dritten Tabellenplatz zu stabilisieren und den Abstand nach hinten zu sichern. Gleichzeitig will Sparta die schwache Rückrunde korrigieren und sich im Derby ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis verschaffen.