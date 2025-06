Union Lohne befindet sich wie viele Mannschaften auch noch in der Sommerpause und blickt dabei zurück auf eine Saison, die nicht mit dem Erreichen des ganz großen Zieles gekrönt werden konnte – nur knapp scheiterte die Mannschaft von Union-Trainer Dennis Brode an der Meisterschaft und somit dem Aufstieg in die Landesliga. Wir haben mit dem Coach über die abgelaufene Spielzeit und die Pläne für die Zukunft gesprochen.

Dennis Brode: „Wir haben die Saison am Ende natürlich nicht vergoldet. Ich wäre gerne aufgestiegen, die Mannschaft wäre gerne aufgestiegen, aber wir waren am Saisonende trotz eines vollen Kaders einfach nicht mehr gut genug. Eintracht hat es dann gut gemacht und ausgenutzt und ist verdient aufgestiegen. Ich bin aber natürlich auch stolz auf die Jungs, wir haben eine gute Saison gespielt."

Ist es weiterhin geplant direkt auf dem Platz mitzuwirken ?

Dennis Brode: „Ich möchte natürlich weiterhin mitspielen, allerdings nicht mehr jedes Spiel. Ich habe jetzt glaube ich jedes Spiel mitgemacht und ziemlich viele davon von Anfang an. Das ist so nicht mehr geplant, ich werde 45 im Januar, irgendwann muss man wenigstens mal ein bisschen runterfahren. Spielen will ich auf jeden Fall noch ein bisschen, ich werde auch im Training noch öfter mitspielen."

Wie geht ihr die Sommerpause an? Stehen besondere Team-Events an? Wie lange haben die Jungs Pause ?

Dennis Brode (Anfang Juni): „Wir fliegen nach Mallorca nächste Woche, mit 26 Leuten, das habe ich so glaube ich auch noch nicht erlebt. Das heißt aber auch, dass es in der Truppe zwischenmenschlich sehr gut passt. In der Sommervorbereitung geben wir dann Vollgas, und werden dann Anfang Juli ein Teambuilding-Event machen. Bis 30.06 ist Pause, dann reichen die vier Wochen Vorbereitung hoffentlich, jeder muss auch vor der Vorbereitung ein bisschen was tun, sodass man nicht ganz unfit wiederkommt. Wir haben ein paar Spiele geplant, unter anderem gegen Eintracht Nordhorn, was natürlich ein Highlight ist. Im August ist bei uns die Sportwoche, wo wir gegen Wietmarschen spielen und ein weiteres Highlight haben."

Wie lautet das Saisonziel für die neue Saison? Zählt einzig allein der Titel?

Dennis Brode: „Es zählt natürlich nur ganz oben mitzuspielen, damit ist gemeint, dass wir erster werden, ein Platz besser als dieses Jahr. Wir wollen ganz oben angreifen, dafür werden wir in der Vorbereitung alles tun."