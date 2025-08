„Wir wollen füreinander alles geben“: VfR Würselen im Aufbau

Der VfR Würselen will in der neuen Bezirksliga-Saison mit Mut und Zusammenhalt überraschen. Trainer Massimo Damköhler spricht über Kaderumbau, stille Ambitionen und den Wunsch nach gesunder Entwicklung – sportlich wie menschlich.

Die neue Spielzeit beim VfR Würselen steht im Zeichen des Teamgeists – ohne Tabellenplatz-Zwang, aber mit klarer Haltung. Massimo Damköhler, der neue Coach, will mit einer eingespielten Mannschaft überzeugen: „Taktisch sind wir natürlich dabei, eine Einheit zu bilden, dass jeder für jeden die bekannten extra Meter macht. Wir sind aber auf einem guten Weg.“

Dabei setzt Würselen bewusst auf eine Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Elan: „Von den erfahrenen Neuzugängen erwarte ich, dass sie die Jungen an die Hand nehmen. Das ist der Schlüssel. Die Jüngeren sollen frech und mutig aufspielen und zeigen, dass sie in die Liga gehören.“

Die vergangene Saison lässt sich für Damköhler nur schwer bewerten – aufgrund seiner Verletzung und langwieriger Reha. „An sich war es immer etwas schwerer, mit gestandenen Spielern zu planen, weil die beruflich natürlich mehr eingebunden sein können. Nichtsdestotrotz haben wir die Saison als Mannschaft durchgezogen und achten künftig vermehrt darauf, dass wir früh den Teamgeist verstärken möchten.“

Schmerzhafte Abgänge gab es ebenfalls – allen voran Offensivmann Tim Gerhards. „Wenn ein Tim Gerhards im letzten Jahr fast 50 Scorerpunkte macht, fällt das natürlich ein bisschen stärker ins Gewicht.“ Dennoch blickt Damköhler optimistisch nach vorn: „Wir freuen uns, dass die aktuellen Spieler sich für den VfR entschieden haben.“

Ein konkretes Saisonziel möchte der VfR nicht formulieren. „Wir möchten keinen Druck aufbauen, weder nach unten noch nach oben“, erklärt Damköhler. „Die Jungs sollen füreinander da sein und bereit sein, alles auf dem Platz zu lassen. Wenn uns das gelingt und alle mitziehen, bin ich mir sicher, werden wir die ein oder andere Überraschung schaffen! Da glauben Fatih und ich sehr stark an die Jungs!“

Wichtigster Wunsch zum Saisonstart? Ganz klar: Gesundheit. „Ich wünsche mir in erster Linie, dass alle Jungs gesund bleiben und keine ernsthaften Verletzungen entstehen. In erster Linie für meine Mannschaft, aber auch für die Liga, damit es den Zuschauern einfach spannende und schöne Spiele bietet.“

Persönlich will der 33-Jährige als Führungskraft weiter reifen: „Ich möchte mich in dem Aspekt Verantwortung und Führung weiterentwickeln – und habe da mit Fatih jemanden sehr guten an meiner Seite, dass das gelingen wird.“

Der VfR Würselen setzt auf ehrliche Arbeit – und will mit Vertrauen in den Kader, harter Trainingsarbeit und mannschaftlicher Geschlossenheit in der Bezirksliga bestehen.