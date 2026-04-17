„Wir wollen für eine Überraschung sorgen“

Die Aufgabe ist entsprechend anspruchsvoll. „Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel bei Weiße Elf Nordhorn. Hinter Lohne und Altenlingen sind sie gerade die dritte Kraft der Liga“, ordnet Emslages Trainer Oliver Peters die Ausgangslage realistisch ein. Besonders beeindruckt zeigt er sich von der defensiven Stabilität des Gegners. Nordhorn stellt mit nur 32 Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga und überzeugt durch eine kompakte, mannschaftlich geschlossene Struktur mit engen Abständen.

Doch nicht nur defensiv weiß der Gastgeber zu überzeugen. Auch offensiv ist die Weiße Elf gut besetzt – insbesondere mit Pascal Rode verfügt das Team über einen Akteur, der Spiele prägen kann. In den vergangenen Wochen gelangen Nordhorn eindrucksvolle Siege, wenngleich zuletzt auch eine überraschende Niederlage gegen SV Sparta Werlte zu Buche stand.

Emslage reist dennoch nicht ohne Ambitionen an. „Wir wollen unsere zuletzt guten Auftritte bestätigen und so für eine Überraschung in Nordhorn sorgen“, betont Peters. Für den Tabellenletzten geht es darum, an die positiven Ansätze der vergangenen Wochen anzuknüpfen – wohl wissend, dass dafür eine nahezu perfekte Leistung erforderlich sein wird.