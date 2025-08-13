"Wir wollen für eine kleine Überraschung gegen die Top 8 gut sein"

Im FuPa-Teamcheck spricht der spielende Co-Trainer Jakob Schmid der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren über die Gründe für eine enttäuschende Vorsaison, die Bedeutung eines besonderen Trainingslagers und die Ziele für die Kreisliga A2 Oberschwaben. Nach einer Spielzeit mit großen Erwartungen, aber nur selten erfüllten Ansprüchen, hat die SGM personell umgebaut und setzt auf defensive Stabilität. Mit einem neuen Trainerduo, Verstärkungen aus der Jugend und einem erfahrenen Neuzugang will man die Grundlage schaffen, um nicht wieder in die gefährlichen Tabellenregionen zu rutschen – und gleichzeitig hier und da für sportliche Überraschungen zu sorgen.

Ernüchterung nach hohen Erwartungen Die Saison 2024/2025 hatte für die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren vielversprechend begonnen – zumindest auf dem Papier. „Grundsätzlich eher enttäuscht“, lautet dennoch das Fazit von Jakob Schmid. Der Verein hatte sich nach der „super Saison 2023/2024“ einiges vorgenommen, wollte „ganz oben angreifen“. Doch diesem Anspruch sei man „zu keinem Zeitpunkt gerecht geworden“. Gerade die erste Saisonhälfte verlief nicht nach Plan. Immerhin steigerte sich die Mannschaft im Schlussspurt, zeigte Moral und besiegte sogar mehrere Teams aus den Top 5 der Liga. „Wir haben die Liga als formstärkstes Team beendet“, so Schmid, der darin auch den Beweis sieht, „was möglich gewesen wäre“.

Einzelne Lichtblicke trotz schwieriger Saison Auch wenn die Vorsaison im Gesamteindruck enttäuschend war, gab es individuelle Ausnahmen. Besonders positiv fiel Elias Weller auf. „Er ist als sehr junger Spieler auch in seiner zweiten Saison oft herausgestochen“, lobt Schmid. Der Offensivspieler hat sich nun für den nächsten Schritt entschieden und wechselt zum höherklassigen SV Mietingen. Für die SGM ist es ein sportlicher Verlust, gleichzeitig aber auch ein Zeichen für die Qualität, die im eigenen Kader entwickelt werden kann.

Trainingslager als Signal für den Neuanfang Für die neue Saison setzte die SGM auf einen besonderen Auftakt. Das Trainingslager wurde nicht in weiter Ferne abgehalten, sondern bewusst vor Ort durchgeführt – mit einem abwechslungsreichen Programm. „Damit die Mannschaft das neue Trainerteam kennenlernt und nochmal näher zusammenrückt“, erklärt Schmid. Die Maßnahme stieß auf große Zustimmung und wird intern als „erster kleiner Erfolg“ gewertet. Die Kombination aus sportlichen Einheiten und Teambuilding soll helfen, von Beginn an geschlossener aufzutreten.

Defensive Stabilität als Schlüssel

Die Zielsetzung für 2025/2026 ist klar definiert: „Wir wollen mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben.“ Angesichts der personellen Veränderungen, eines verschärften Abstiegs und einer stärkeren Konkurrenz will man vor allem in der Defensive Fortschritte erzielen. „Wir wollen deutlich weniger Gegentore als letztes Jahr bekommen und hier und da für eine kleine Überraschung gegen die Top 8 der Liga gut sein“, formuliert Schmid. Damit verbunden ist der Anspruch, die eigene Spielweise anzupassen und in engen Spielen stabil zu bleiben.

Starker Wettbewerb an der Ligaspitze

Wer in der kommenden Saison um die Meisterschaft spielt, hat Schmid ebenfalls im Blick. „Wir gehen davon aus, dass der Meisterschaftskampf relativ lange offen bleibt.“ Dennoch rechnet er mit einem Zweikampf: „Die beiden Bezirksliga-Absteiger Warthausen und Schemmerhofen werden am Ende vermutlich das Rennen machen.“ Beide Vereine verfügen laut Schmid über „Kaderqualität“ und die Voraussetzungen, um selbst in der höheren Spielklasse solide mitzuhalten.

Veränderungen auf und neben dem Platz

Der Sommer brachte für die SGM deutliche personelle Veränderungen. Die bisherigen Spielertrainer Jochen Hauler und Leo Gashi verließen den Verein. Neben Elias Weller, der nach Mietingen wechselte, beendete Routinier Achim Traub seine aktive Karriere. Neu an der Seitenlinie ist Mario Kaiser, der zusammen mit dem spielenden Co-Trainer Jakob Schmid die sportliche Verantwortung trägt.

„Wir sind sehr glücklich darüber, den Qualitätsverlust im Kader durch Sven Schmidt aus Straßberg etwas anfangen zu können“, so Schmid. Der erfahrene Spieler kommt mit einem Zweitspielrecht und soll möglichst oft zur Verfügung stehen. Zusätzlich rücken sechs A-Jugend-Spieler in den Kader, deren Entwicklung nun im Herrenbereich auf die Probe gestellt wird.

Relegationsspiele als besonderer Moment

Bei der Frage nach den Relegationsspielen bezieht Schmid klar Position: „Aus unserer Sicht sollten sie beibehalten werden, da sie immer ein Highlight im Fußballjahr sind.“ Er spricht aus eigener Erfahrung und beschreibt diese Partien als „unvergessliche Momente für die Spieler und den Verein“. Für die SGM sind solche Spiele nicht nur sportlich, sondern auch emotional ein fester Bestandteil der Saisonplanung.