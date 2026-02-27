"Wir wollen etwas Zählbares aus dem Prinzenpark mitnehmen"

Für die Freien Turner ist es nicht nur das erste Heimspiel des Jahres, sondern auch das Heimdebüt von Cheftrainer Gian Luca Renner. Nach dem überraschend deutlichen 4:0-Erfolg in der Vorwoche gegen Vorsfelde wollen die Braunschweiger nachlegen. Zuhause ist die Mannschaft bislang ungeschlagen. In acht Spielen gab es drei Siege und fünf Unentschieden.

Renner weiß jedoch um die Aufgabe: „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel in 2026, wissen aber auch um die Schwere der Aufgabe. Wir treffen auf einen unangenehmen Gegner, der besonders nach Standards gefährlich ist. Fallersleben hat einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Außerdem sind wir aus dem Hinspiel gewarnt und wollen dieses Mal unbedingt mit drei Punkten nachlegen.“ Mit einem Sieg könnten beide Teams einen Sprung in der Tabelle machen und sich von den Abstiegsrängen absetzen.

Auch in Fallersleben blickt man realistisch auf die Partie. Sportdirektor Fußball Tom Daedelow ordnet die Vorbereitung ein: „Die Vorbereitung war wie für alle Teams schwierig. Zumindest konnten wir dreimal testen. Dabei konnte unser Trainer noch einige Dinge sehen. Die Spiele gegen die Bezirksligisten dienten vornehmlich wieder Spielfreude zu bekommen.“