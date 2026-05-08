„Wir wollen es selbstständig schaffen“: Fallersleben vor Klassenerhalt

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben II kann gegen den bereits abgestiegenen TV Jahn Wolfsburg einen entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt machen. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie wollen die Gastgeber die rechnerische Rettung aus eigener Kraft perfekt machen, unterschätzen will man den Tabellenletzten dabei ausdrücklich nicht.

Die Ausgangslage vor dem Heimspiel ist eindeutig. Mit 31 Punkten rangiert der VfB Fallersleben II auf Platz elf und hat sich durch den jüngsten 2:1-Erfolg beim FC Brome eine gute Position im unteren Mittelfeld erarbeitet. Ein weiterer Sieg würde die Situation im Tabellenkeller weiter entspannen und könnte den Ligaverbleib endgültig absichern.

Genau darauf richtet sich auch der Fokus von Trainer Cedric Wienhold. „Gegen Jahn werden wir auf drei Punkte spielen. Wir wollen es eigenständig schaffen, die Liga rechnerisch zu halten. Das heißt, wir brauchen drei Punkte“, sagt der Coach. Es ist dem Trainer dabei extrem wichtig, dass sein Team auf sich schaut „Wir wollen uns nicht darauf konzentrieren oder mit einem Auge darauf schielen, was in Hankensbüttel passiert. Wir wollen es eigenmächtig schaffen und uns mit den drei Punkten belohnen.“

Zusätzlichen Rückenwind bringt die aktuelle Formkurve. Mit dem Erfolg in Brome feierte der Aufsteiger den zweiten Sieg in Folge und könnte nun sogar den dritten hintereinander nachlegen.

Entsprechend klar formuliert Wienhold die Zielsetzung für Sonntag: „Die Ausrichtung ist klar: voll auf Sieg.“ Gleichzeitig warnt der Trainer davor, die Aufgabe gegen den Tabellenletzten zu einfach zu bewerten. Der TV Jahn Wolfsburg steht mit zwei Punkten zwar seit längerer Zeit als Absteiger fest, dennoch erwartet der VfB-Coach einen unangenehmen Gegner.

„Ich denke, dass sie relativ tief stehen werden. Sie werden versuchen, so lange wie möglich die Null zu halten“, sagt Wienhold mit Blick auf die Spielweise des Gegners. Dabei habe sich zuletzt ein klares Muster gezeigt: „In den letzten Spielen erkennt man, dass sie eher hinten heraus Gegentore bekommen als in der ersten Halbzeit.“

„Wir müssen geduldig bleiben. Wir müssen konzentriert bleiben. Wenn wir unser Spiel so performen, wie wir uns das vornehmen, dann werden wir uns Chancen erarbeiten.“ Entscheidend werde dann die Konsequenz vor dem Tor sein: „Die müssen dann logischerweise genutzt werden.“

Besonders bemerkenswert ist dabei der respektvolle Ton, den Wienhold gegenüber dem Tabellenletzten anschlägt. „Jahn wird gegen uns nochmal alle Kräfte bündeln und alles reinhauen. Von daher dürfen wir das Spiel keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen“, betont der Trainer. Selbst die schwierige sportliche Situation des Gegners ändere daran nichts. „Auch wenn Jahn gegen Vorsfelde wohl nicht angetreten ist, zieht die Mannschaft trotzdem voll durch, obwohl sie seit längerer Zeit abgestiegen ist. Da gebe ich Jahn vollsten Respekt.“

Das Hinspiel verlief aus Sicht des VfB Fallersleben II klar. Beim 3:0-Erfolg trafen Pollak früh, Geffert noch vor der Pause und Dante kurz vor Schluss. Dennoch vermeiden die Gastgeber vor dem Rückspiel jede Form von Überheblichkeit.

Vielmehr steht für den VfB die Chance im Vordergrund, gemeinsam mit den eigenen Anhängern einen entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt zu feiern. „Wir haben uns vorgenommen, drei Punkte zu holen und danach gemeinsam mit unseren Unterstützern einen schönen Grillabend zu feiern und den Klassenerhalt gemeinschaftlich zu feiern. Das ist unser Ziel für Sonntag und das wollen wir verwirklichen“, sagt Wienhold.