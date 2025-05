"Wir wollen es mit Haltung und Charakter zu Ende bringen"

Am Samstag empfängt der FV Ravensburg zum Saisonabschluss der Oberliga Baden-Württemberg die TSG Backnang. Für die Gastgeber wird es der letzte Heimauftritt einer sportlich schwierigen Spielzeit – womöglich auch der letzte Auftritt in der Oberliga für unbestimmte Zeit. Der FV Ravensburg liegt vor dem 34. Spieltag mit 37 Punkten auf Rang 14. Sollte die TSG Balingen den Sprung über die Relegation in die Regionalliga Südwest nicht schaffen, müssten insgesamt fünf Mannschaften den Gang in die Verbandsliga antreten – für Ravensburg hieße das: Abstieg.