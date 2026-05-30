„Wir wollen es angehen, als ob es um alles gehen würde“

Für den TSV Hehlingen steht am Sonntag mehr auf dem Spiel, als es die Tabelle vermuten lässt. Zwar ist die Entscheidung im Tabellenkeller längst gefallen und auch die Gäste von Lupo Martini Wolfsburg II haben keine Aussicht mehr auf die Spitzenplätze, doch das letzte Heimspiel einer Saison besitzt oft seinen eigenen Stellenwert.

Genau darauf setzt auch Trainer Silas Mörsch, der von seiner Mannschaft noch einmal eine Reaktion erwartet. „Letztes Heimspiel der Saison. Selbst wenn es um ,nichts‘ mehr geht, wollen wir es am Sonntag so angehen, als ob es um alles gehen würde.“ Der Trainer ergänzt: „Wir haben es uns verdient, nochmal zuhause drei Punkte einzufahren. Ich hoffe, die Jungs sind heiß drauf, im Nachbarschaftsduell eine gute Leistung zu bringen.“

Der Wunsch nach einer starken Leistung kommt nicht von ungefähr. Am vergangenen Spieltag musste der TSV eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen. Gegen den bereits feststehenden Meister TSV Hillerse setzte es eine deutliche 0:7-Heimpleite.

Bereits nach vier Minuten brachte Daniel Kemmer die Gäste in Führung. Georg Kramer und Eric Thöne erhöhten noch vor der Mitte der ersten Halbzeit. Noch vor dem Seitenwechsel schraubte Hillerse das Ergebnis durch zwei Treffer von Nick-Jonas Borgfeld auf 5:0 in die Höhe. Nach der Pause trafen Tim Bach und Lennard Kaub zum Endstand.

Es war die dritte Niederlage in Folge für den TSV Hehlingen, eine Serie, die die Gastgeber nun unbedingt beenden möchten. Silas Mörsch macht keinen Hehl daraus, dass er von seiner Mannschaft mehr erwartet als zuletzt. „Aber ich erhoffe mir trotzdem, dass wir das Spiel für uns entscheiden können“, sagt der Trainer vor dem Duell mit den Wolfsburgern.

Personell sieht die Situation dabei vergleichsweise gut aus. „Es sind bis auf Jan Biller, Cedric Hertwich und Finn Schubert alle fitten Spieler am Start.“ Gleichzeitig formuliert der Coach eine klare Erwartung an sein Team: „Ich wünsche mir, dass wir mal wieder ein anderes Gesicht zeigen.“ Die Voraussetzungen dafür stimmen aus seiner Sicht. „Trainingswoche war super.“

Allerdings reist auch die Reserve von Lupo Martini mit dem Wunsch an, eine Negativserie zu beenden. Die Wolfsburger sind mittlerweile seit sechs Spielen ohne Sieg und mussten zuletzt einen Rückschlag im Kampf um die oberen Tabellenplätze hinnehmen.

Beim SV Reislingen-Neuhaus verlor die Mannschaft mit 0:1. Das einzige Tor der Begegnung erzielte Diego Cioffo kurz nach der Pause.

Mit 48 Punkten rangiert die Mannschaft dennoch auf Platz fünf und damit deutlich vor dem TSV Hehlingen, der mit 31 Punkten auf Rang 14 steht.

Dass die Hehlinger mit den Wolfsburgern mithalten können, zeigte bereits das Hinspiel. Zwar setzte sich Lupo Martini Wolfsburg II damals mit 2:1 durch, doch die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase.

Giovanni-Massimiliano Schettino brachte die Gastgeber in der 63. Minute in Führung, ehe Eros Pizzone wenig später auf 2:0 erhöhte. Der TSV gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte durch Luke Stenzig in der 90. Minute noch auf 1:2.

Für den TSV Hehlingen geht es zwar tabellarisch um wenig, emotional aber um einiges: um einen versöhnlichen Heimabschluss, um ein Erfolgserlebnis nach drei Niederlagen in Folge und um das Gesicht, das die Mannschaft ihrem Publikum ein letztes Mal in dieser Saison zeigen möchte. „Wir wollen es am Sonntag so angehen, als ob es um alles gehen würde“, sagt Silas Mörsch. Für die Hehlinger ist genau das die passende Haltung für den letzten Heimauftritt der Spielzeit.