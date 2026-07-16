„Wir wollen erneut oben mitspielen“

– Foto: Dennis Bellof

Im FuPa-Teamcheck zieht Matti Hasselmann, Spieler, Kapitän und Vorstandsmitglied des SFV Holthusen, Bilanz der Saison 2025/2026. Nach Platz drei und einer erneut starken Spielzeit möchte die Mannschaft auch künftig im oberen Tabellendrittel mitspielen und den nächsten Schritt gehen.

Mit der vergangenen Saison zeigt sich Hasselmann grundsätzlich zufrieden. Dennoch sieht er Verbesserungspotenzial.

Wieder Platz drei – aber noch Luft nach oben

Besonders die stabile Defensive stimmt den Kapitän positiv. Gleichzeitig soll die Mannschaft ihre Chancen künftig konsequenter nutzen, um im Aufstiegsrennen noch näher heranzurücken.

„Grundsätzlich waren wir zufrieden. Wieder mal holte man den 3. Tabellenplatz nach der 2. Saison in der KOL und verpasste knapp den Aufstieg. Verbessern kann sich die Trainingsbeteiligung im allgemeinen über die ganze Saison. Zudem stellten wir erneut die beste Defensive, aber vor dem Tor wurde zu viel liegen gelassen“, sagt Matti Hasselmann gegenüber FuPa.

Keine besonderen Höhepunkte in der Vorbereitung

Besondere Programmpunkte sind in der Sommervorbereitung nicht vorgesehen.

„Keine großen Highlights.“

Der Fokus liegt darauf, sich in Ruhe auf die neue Saison vorzubereiten.

„Wir spielen langsam erwachsener“

Die Entwicklung der Mannschaft bewertet Hasselmann sehr positiv. Einen einzelnen Spieler möchte er dabei bewusst nicht hervorheben.

„Wir sind eine junge Truppe und spielen langsam erwachsener. Einen einzelnen zu loben wäre nicht gerecht gegenüber der ganzen Mannschaft. Wir haben einige talentierte Jungs dabei, die bei mehr Fleiß und Ehrgeiz deutlich höher spielen könnten. Schön ist vor allem, dass man sich neben dem Platz auch super versteht und man einiges gemeinsam macht.“

Gerade der Zusammenhalt außerhalb des Spielfelds sieht er als wichtige Grundlage für die sportliche Entwicklung.

Oben mitspielen und endlich ins Pokalfinale

Auch in der kommenden Saison möchte der SFV Holthusen wieder vorne angreifen.

„Unser Ziel ist es erneut oben mitzuspielen und am Ende zu sehen wo man landet. Bei einem Aufstieg wären wir auch nicht abgeneigt. Zudem wollen wir endlich mal ins Finale beim Kreispokal.“

Neben einer guten Platzierung in der Liga hat sich die Mannschaft damit auch im Pokal ein klares Ziel gesetzt.

Brüel vor Schlagsdorf/Mustin

Als größten Titelkandidaten sieht Hasselmann den Brüeler SV.

„Meisterfavorit ist der Brüeler SV und als Geheimfavorit habe ich Schlagsdorf/Mustin.“

Beide Mannschaften rechnet er im Meisterschaftskampf gute Chancen aus.

Zwei Abgänge, zwei Rückkehrer und offene Torhüterfrage

Im Kader gibt es einige Veränderungen. Verlassen wird der Verein Torhüter Mika Schreiber, der zur SG Einheit Crivitz in die Landesliga wechselt. Außerdem schließt sich Mittelfeldspieler Joel Baaske dem Schweriner SSC II an.

Auf der anderen Seite kehrt Christoph Hasselmann vom MSV Pampow nach Holthusen zurück. Zudem verstärkt Lukas Qualmann, der zuletzt unter anderem für Gadebusch und Brüsewitz aktiv war, den Kader.

„Zudem ist unsere Torhüter-Position noch offen und hoffen auf eine zeitnahe Zusage.“

Gerade auf dieser Position hofft der Verein noch auf eine kurzfristige Lösung.

Keine neuen WM-Regeln für den Kreisfußball

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft zeigt sich Hasselmann zurückhaltend.

„Ich denke die neuen Regelungen passen nicht zum Kreis-Fußball. Die Kreisebenen dürfen gerne so bleiben.“

Aus seiner Sicht haben sich die bestehenden Regeln im Amateurfußball bewährt.

Der SFV Holthusen startet damit mit einer eingespielten und weiter gereiften Mannschaft in die neue Saison. Nach zwei dritten Plätzen möchte das Team erneut ganz vorne mitmischen – und vielleicht diesmal den entscheidenden Schritt Richtung Aufstieg schaffen.