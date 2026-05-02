Auch Fyn Claasen, der am Samstag seinen Geburtstag feiert, scheint auf einem guten Weg zu sein. „Er ist in dieser Woche wieder mit Fußballschuhen gelaufen, und das im höheren Tempo“, bestätigte der PSV-Coach die Fortschritte bei dem nun 29-Jährigen.

Erinnerungen an das Hinspiel

Zum Spiel gegen den Aufsteiger sagte Buthmann: „Ich kann mich noch gut an das Hinspiel erinnern. Da sind wir das erste Mal in dieser Saison personell auf dem Zahnfleisch gegangen. Jetzt sieht es zum Glück wieder etwas besser aus. Wir schauen nur auf uns, aber der Erfolg im Pokal hat uns gutgetan und auch für gute Stimmung gesorgt. Wir wollen endlich wieder gewinnen und auch den Rest der Saison erfolgreich gestalten – auch mit Blick auf das Pokalfinale gegen Wasbek. Das muss unser Anspruch sein.“

KTS wartet seit sechs Spielen auf einen Dreier

Seit dem Überraschungscoup gegen Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II, der am 20. März überraschend mit 2:1 bezwungen werden konnte, wartet der starke Aufsteiger aus dem Kreis Segeberg seit sechs Spielen auf einen Sieg, konnte mit nur einem erzielten Treffer aber immerhin drei Remis einfahren. Darunter war auch ein beachtliches 0:0 beim Spitzenteam SV Eichede. Aktuell trennen beide Mannschaften nur zwei Zähler. Das Hinspiel in Kaltenkirchen am 18. Oktober konnten die Gastgeber mit 2:0 gewinnen.

Trainer Martin Genz von der Kaltenkirchener TS sagte:

„Beide Mannschaften sind komplett gesichert. Da kann ja gar nichts mehr passieren. Wir freuen uns sehr über den frühzeitigen Klassenerhalt. Man merkt es auch im Training und in den letzten Spielen, dass die letzten zwanzig Prozent im Moment fehlen. Das möchte ich der Mannschaft auch gar nicht zur Last legen, und das soll sich auch gar nicht so negativ anhören, wie es ist. Man weiß ja als Fußballer, dass man, wenn man sein Ziel erreicht hat, nicht mehr die letzten zehn Prozent bringen kann. Ähnlich ist es, glaube ich, beim PSV. Nichtsdestotrotz wollen wir die gute Saison auch krönen und zusehen, dass wir noch ein paar Punkte sammeln. Letztendlich geht es ja auch darum, dass wir mit einem Sieg den PSV überholen können, und in ein paar Wochen ist ja auch noch das Pokalfinale.“

Fehlen werden beim Aufsteiger Sebastian Böttcher mit einer Knieblessur sowie Jannes Arps.