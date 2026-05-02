Drei Spieltage vor Saisonende treffen am Sonntag mit dem PSV Neumünster und dem Aufsteiger Kaltenkirchener TS zwei Teams aufeinander, die in den letzten Wochen eine kleine Durststrecke durchleben mussten. Anstoß auf dem PSV-Sportplatz an der Stettiner Straße ist um 14:00 Uhr.
Nach nur einem Punkt aus den letzten fünf Ligaspielen konnten sich die Gastgeber unter der Woche mit einem souverän herausgespielten 4:1-Erfolg beim Kreisligisten SG Dersau/Kalübbe für das Finale im Kreispokal qualifizieren. Für den Flens-Oberligisten trafen Til Küffner, Tim Jansa, Tim Möller und Timon Pfennig. Gegner im Finale, das am 23. Mai ausgetragen wird, ist wie im Vorjahr der SV Wasbek, der sich mit 2:0 gegen den TuS Nortorf durchsetzen konnte.
Nach schwierigen Wochen, geprägt durch viele verletzungsbedingte Ausfälle, scheint beim PSV zum Saisonende endlich wieder Besserung in Sicht. „Wir werden mit den Rückkehrern Marvin Ehlert, Grady Zinkondo, Geart Latifi und Russell Khadi zumindest fünf bis sechs Feldspieler wieder auf der Bank haben, die teilweise aber aus Verletzungen kommen“, so Buthmann. Er hofft zudem, dass Tom Zarpe und Tom Marquardt am Montag wieder ins Training einsteigen. Damit hat das Trainerduo des PSV dann endlich wieder qualitativ hochwertige personelle Alternativen für die drei letzten Punktspiele der Saison.
Auch Fyn Claasen, der am Samstag seinen Geburtstag feiert, scheint auf einem guten Weg zu sein. „Er ist in dieser Woche wieder mit Fußballschuhen gelaufen, und das im höheren Tempo“, bestätigte der PSV-Coach die Fortschritte bei dem nun 29-Jährigen.
Zum Spiel gegen den Aufsteiger sagte Buthmann: „Ich kann mich noch gut an das Hinspiel erinnern. Da sind wir das erste Mal in dieser Saison personell auf dem Zahnfleisch gegangen. Jetzt sieht es zum Glück wieder etwas besser aus. Wir schauen nur auf uns, aber der Erfolg im Pokal hat uns gutgetan und auch für gute Stimmung gesorgt. Wir wollen endlich wieder gewinnen und auch den Rest der Saison erfolgreich gestalten – auch mit Blick auf das Pokalfinale gegen Wasbek. Das muss unser Anspruch sein.“
Seit dem Überraschungscoup gegen Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II, der am 20. März überraschend mit 2:1 bezwungen werden konnte, wartet der starke Aufsteiger aus dem Kreis Segeberg seit sechs Spielen auf einen Sieg, konnte mit nur einem erzielten Treffer aber immerhin drei Remis einfahren. Darunter war auch ein beachtliches 0:0 beim Spitzenteam SV Eichede. Aktuell trennen beide Mannschaften nur zwei Zähler. Das Hinspiel in Kaltenkirchen am 18. Oktober konnten die Gastgeber mit 2:0 gewinnen.
Trainer Martin Genz von der Kaltenkirchener TS sagte:
„Beide Mannschaften sind komplett gesichert. Da kann ja gar nichts mehr passieren. Wir freuen uns sehr über den frühzeitigen Klassenerhalt. Man merkt es auch im Training und in den letzten Spielen, dass die letzten zwanzig Prozent im Moment fehlen. Das möchte ich der Mannschaft auch gar nicht zur Last legen, und das soll sich auch gar nicht so negativ anhören, wie es ist. Man weiß ja als Fußballer, dass man, wenn man sein Ziel erreicht hat, nicht mehr die letzten zehn Prozent bringen kann. Ähnlich ist es, glaube ich, beim PSV. Nichtsdestotrotz wollen wir die gute Saison auch krönen und zusehen, dass wir noch ein paar Punkte sammeln. Letztendlich geht es ja auch darum, dass wir mit einem Sieg den PSV überholen können, und in ein paar Wochen ist ja auch noch das Pokalfinale.“
Fehlen werden beim Aufsteiger Sebastian Böttcher mit einer Knieblessur sowie Jannes Arps.