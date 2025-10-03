„Wir wollen endlich siegen“: Geiselbullachs Plan für den Heimsieg

Die Bullacher kämpfen um den Klassenerhalt. Ein Sieg gegen Raisting könnte den Rückstand verkürzen. Doch die Gäste sind in Topform.

Geiselbullach – Nach zuletzt zwei 2:3-Niederlagen peilt der TSV Geiselbullach die Trendwende an. Die Mannschaft empfängt am Samstag, 13 Uhr, den SV Raisting. Die Gäste vom Ammersee stehen da, wo sich Held mit seinem Team hinsehnt – oberhalb der Abstiegszone. Mit einem Sieg könnten die Bullacher den Rückstand zum rettenden Ufer zumindest auf drei Zähler verringern. Bei einer Niederlage wären es dann schon neun.

Spielertrainer Stefan Held gibt sich zuversichtlich, allerdings unter bestimmten Voraussetzungen: „Wenn wir die Leistung vom Untermenzing-Spiel abrufen, dazu in der Defensive stabiler stehen.“ Die Raistinger sind aber ein durchaus dickes Brett, was es zu bohren gilt. Aus den letzten fünf Partien holten sie immerhin neun Punkte. Vergangene Woche besiegte man den TSV Gilching mit 1:0, auch dem SV Planegg luchste man vor zwei Wochen beim 1:1-Unentschieden einen Zähler ab. Beides Mannschaften, die um den Titel mitmischen wollen.

Nicht nur für die Tabelle, auch für den treuen Anhang will man spielen. Im sechsten Anlauf wollen „wir unseren Fans endlich einen Heimsieg bescheren“, meinte Held.