„Wir wollen einfach das Optimale rausholen“: SE Freising hält Saisonziel geheim

Mannschaftsfoto des SE Freising. – Foto: Verein

Die Fußballer des SE Freising haben sich intern ein Ziel für die Bezirksliga-Saison gesteckt. In der Vorbereitung verloren sie nur ein einziges Testspiel.

Die Fußballer des SE Freising wollen eine Sache vorweg klarstellen. „Das Team hat sich intern natürlich ein Ziel gesteckt“, erklärte Sportlicher Leiter Heiko Baumgärtner Anfang dieser Woche, als er gerade auf dem Weg zur Bezirksliga-Tagung war und Zeit für ein Gespräch über die Saison 2026/27 hatte. Um jedoch gleich hinterherzuschieben, dass dieses Ziel „natürlich intern bleibt“. Man kann also nur munkeln, was damit gemeint ist.

Allerdings: Um die goldene Ananas oder gar nur um den Klassenerhalt werden die Lerchenfelder in den 30 anstehenden Partien in der Bezirksliga Nord wohl nicht spielen wollen. Denn dafür war der SEF in der Rückrunde der vergangenen Saison zu stark: Nach einem bärenstarken Lauf wurde es am Ende der vierte Tabellenplatz. Zudem ist der Stamm des Kaders nahezu unverändert geblieben und damit eingespielt. Und obendrein haben sich die Freisinger punktuell auf einigen Positionen verstärkt. „Wir wollen jetzt einfach das Optimale rausholen“, fasst es Heiko Baumgärtner zusammen. „Alles andere wird sich dann zeigen.“ Freilich, ligaintern werden den SEF sicher viele Vereine auf dem Zettel haben.

Anlass für Optimismus geben eben die Auftritte in der Rückrunde der abgelaufenen Saison. Und das gilt auch für die sechswöchige Saisonvorbereitung: Fünf Testspiele absolvierten die Domstädter und verloren einzig die Partie beim VfB Hallbergmoos (0:4), „einem ambitionierten Landesligisten“, wie Baumgärtner relativiert. Und: So chancenlos, wie es das Ergebnis vermuten lässt, waren die Lerchenfelder in Hallbergmoos auch nicht. Erfreulich dagegen war etwa das 2:1 im letzten Test beim TSV Dorfen, einem Team, das in der Oststaffel der Bezirksliga ganz oben erwartet wird. Dabei lag der SEF früh mit 0:1 zurück – und gewann am Ende verdient. „Wir hätten noch das eine oder andere Tor mehr machen können, gerade die zweite Halbzeit war echt stark“, betonte Baumgärtner. Genauso wie das 8:1 im Vorbereitungskick beim Ligakonkurrenten FC Aschheim.

Was besser laufen soll als im vergangenen Spieljahr, wissen die Lerchenfelder Fußballer natürlich auch: Eine schwache Hinrunde soll vermieden werden – „zudem gilt es, dass wir auch die engen Spiele auf unsere Seite ziehen“, sagt der Sportleiter. Denn nicht selten reichte es am Ende nur zu einem Unentschieden – nicht auszumalen, wo die Freisinger gelandet wären, wenn sie in dieser Phase ein paar Mal mehr gewonnen hätten. Schlussendlich waren es lediglich vier Zähler, die in der Endabrechnung zu Rang zwei und damit zur Aufstiegsrelegation gefehlt hatten.

Personell haben die Freisinger jedenfalls gut nachgelegt: Florian Hölzl etwa bringt Bezirksliga- und Marwane Gobitaka sogar Bayern- und Landesliga-Erfahrung mit. Wer aber am Ende spielt, das hat nun Trainer Mijo Stijepic zu entscheiden. Die Auswahl, gerade in der Offensive, ist groß. Einzig Johannes Grubmüller (Sehnenriss) sowie Maximilian Rudzki (Knie-OP) werden länger fehlen. „Toll ist, dass sich alle Neuen sportlich und menschlich so gut eingefügt haben“, freut sich Sportchef Heiko Baumgärtner. Also: Der SE Freising ist bereit für eine spannende Spielzeit.