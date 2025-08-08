"Wir wollen einen richtig geilen Saisonstart"

Während der TV Dinklage im Duell gegen Thüle knapp mit 10:9 nach Elfmeterschießen gewann, musste Voxtrup die Segel streichen und verlor 2:5 gegen Bad Laer. "Wir müssen der negativen Erfahrung entgegenwirken." so VfR-Coach Alexander Heinz. Auf der anderen Seite sieht Langemeyer die Kräfte seiner Jungs nach dem Pokal nicht wirklich geschwächt: "Wir sind aus der Vorbereitung die englischen Wochen gewohnt und meine Jungs sind extrem fit."

Kadertechnisch sieht es bei beiden Teams recht gut aus. Bei den Gästen werden zwei Spieler verletzt fehlen sowie drei Urlauber. "Ansonsten sieht es sehr gut aus." so Langemeyer. Auf der Gegenseite werden Sercan Cam (gesperrt), Mika Mönnig (Leiste) und Moritz Wisniewsky (Sehnenscheidenentzündung) fehlen. "Sonst hoffen wir, dass wir aus dem vollen Schöpfen können." so Alexander Heinz.

Um im Duell am Sonntag zu bestehen, sagte Tobias Langemeyer: "Wir müssen unseren Matchplan einhalten, bespielen und das Spiel annehmen. Voxtrup als Aufsteiger lebt von der Euphorie durchs erste Heimspiel und wird hochmotiviert sein. Außerdem haben sie gute Qualität in den Reihen. Ich denke, es wird ein spannendes Spiel, bei dem sich das Zuschauen lohnen wird." Auf der Gegenseite sagte Alexander Heinz: "Es wird darauf ankommen das intensive Spiel der Dinklager anzunehmen und Lösungen gegen das hohe Pressing zu finden. Dafür nutzen wir den Freitag um daran zu arbeiten."

Spektakel angekündigt

Für Dinklage, die sich viel vorgenommen haben vor der Saison, ist es das erste Saisonspiel und demnach will Langemeyer mit seinen Jungs auch erfolgreich starten: "Wir wollen richtig geil in die Saison starten und ein tolles Spiel mit Erfolgserlebnis liefern. So ein Saisonstart setzt Kräfte frei, um ein maximales Spektakel in Voxtrup zu liefern. Darauf freuen wir uns und wer ein Spektakel von uns sehen möchte, der darf gerne zum Zuschauen kommen." so Tobias Langemeyer abschließend.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 17.00 Uhr!